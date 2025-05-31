Мама Глеба Калюжного высказалась об определении сына в элитные войска

Мама Глеба Калюжного: у меня нет с ним связи, в армии кнопочные телефоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Глеб ранее уклонялся от службы
Глеб ранее уклонялся от службы Фото:

Судьба актера Глеба Калюжного, который 27 мая ушел служить в армию, пока неясна. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала мама артиста Надежда Калюжная, комментируя появившуюся информации о том, что сына якобы определили в элитные войска — Семеновский полк, который занимается охраной стратегических объектов.

«Я не могу пока ничего подтвердить, я не располагаю такой информацией. Глеб пока не связывался со мной. Как простые советские люди жду информацию», — поделилась мама артиста с агентством.

Надежда отметила, что она даже не в курсе, где именно сейчас находится сын, но, вероятно, в Подмосковье. В армии у сына забрали смартфон, у всех там кнопочные телефоны. «Связи с родственниками нет ни у кого», — рассказала родильница актера.

26-летнего Калюжного ранее обвиняли по статье за уклонение от прохождения военной службы. В призывной пункт в Москве 27 мая артист прибыл на черном автомобиле Mercedes-Benz G-Class. Проводы сопровождались музыкальной композицией из популярного телесериала «Солдаты».

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Судьба актера Глеба Калюжного, который 27 мая ушел служить в армию, пока неясна. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала мама артиста Надежда Калюжная, комментируя появившуюся информации о том, что сына якобы определили в элитные войска — Семеновский полк, который занимается охраной стратегических объектов. Надежда отметила, что она даже не в курсе, где именно сейчас находится сын, но, вероятно, в Подмосковье. В армии у сына забрали смартфон, у всех там кнопочные телефоны. «Связи с родственниками нет ни у кого», — рассказала родильница актера. 26-летнего Калюжного ранее обвиняли по статье за уклонение от прохождения военной службы. В призывной пункт в Москве 27 мая артист прибыл на черном автомобиле Mercedes-Benz G-Class. Проводы сопровождались музыкальной композицией из популярного телесериала «Солдаты».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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