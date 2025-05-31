Финляндия завершила расследование инцидента с танкером, который повредил кабели в Балтийском море

Yle: полиция завершила предварительное расследование в отношении танкера Eagle S
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В Финляндии завершилось предварительное расследование в отношении танкера Eagle S (фото из архива)
В Финляндии завершилось предварительное расследование в отношении танкера Eagle S (фото из архива) Фото:

Финская полиция завершила предварительное расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Как сообщил адвокат экипажа Германа Юнгберга, материалы дела были переданы заместителю генерального прокурора Финляндии 31 мая.

«Национальная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S...» — пишет Yle. Издание ссылается на слова Юнгберга.

Финская полиция направила материалы предварительного расследования заместителю генпрокурора Юкке Раппе. Он, в свою очередь, сообщил, что прокуратура располагает полученными следственными материалами.

В энергосистеме между Финляндией и Эстонией 25 декабря была зафиксирована неисправность на линии EstLink 2. По данным финской полиции, повреждение кабеля могло произойти в результате зацепления якорем судна Eagle S, ходящего под флагом Островов Кука. Помимо этого, представители финской таможни отметили, что, по неподтвержденной информации, судно Eagle S может быть связано с перевозкой российских энергетических ресурсов. Позже Финляндия потребовала арестовать танкер.

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Финская полиция завершила предварительное расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Как сообщил адвокат экипажа Германа Юнгберга, материалы дела были переданы заместителю генерального прокурора Финляндии 31 мая. «Национальная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S...» — пишет Yle. Издание ссылается на слова Юнгберга. Финская полиция направила материалы предварительного расследования заместителю генпрокурора Юкке Раппе. Он, в свою очередь, сообщил, что прокуратура располагает полученными следственными материалами. В энергосистеме между Финляндией и Эстонией 25 декабря была зафиксирована неисправность на линии EstLink 2. По данным финской полиции, повреждение кабеля могло произойти в результате зацепления якорем судна Eagle S, ходящего под флагом Островов Кука. Помимо этого, представители финской таможни отметили, что, по неподтвержденной информации, судно Eagle S может быть связано с перевозкой российских энергетических ресурсов. Позже Финляндия потребовала арестовать танкер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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