Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Льговский и Рыльский районы увеличилось до 14 человек. В ходе ночной атаки в Льговском районе травмы получили еще двое детей: у них диагностированы минно-взрывные повреждения средней степени тяжести.
В Рыльском районе шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести, включая двоих несовершеннолетних, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Кроме того, один мужчина находится в тяжелом состоянии. Что известно о ночной атаке ВСУ по Рыльску — в материале URA.RU.
Атака на Рыльск
Украинские беспилотники нанесли удар по городу Рыльск, расположенному в Курской области. Согласно свидетельствам очевидцев, около 23:00 по московскому времени в городе были слышны взрывы. В результате атаки повреждены несколько жилых домов, а в одном из районов возник пожар.
Повреждения
В Рыльск один из дронов столкнулся с первым этажом пятиэтажного жилого здания, что привело к возгоранию. Огонь распространился на соседние балконы, однако пожарные оперативно локализовали и устранили пожар.
Еще один дрон врезался в другой жилой дом, удар пришелся на уровень третьего этажа. В результате также возникло возгорание, которое впоследствии было потушено. Из-за взрывов в обоих зданиях были выбиты оконные стекла и повреждены фасады. Жильцы домов были эвакуированы и временно размещены у родственников.
Как сообщал telegram-канал Mash, после атаки произошло возгорание в гостинице. Кроме того, в результате происшествия полностью сгорел один автомобиль. По сведениям ресурса, обломки беспилотников упали на территорию частного сектора.
Пострадавшие
В результате ударов беспилотников ВСУ пострадали семь жителей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, в Рыльскую центральную районную больницу доставлена семья из четырех человек, в числе которых двое детей — подростки 13 и 16 лет. Кроме того, осколочные ранения получили еще две женщины и один мужчина; все они пребывают в состоянии шока.
Из-за атаки ВСУ на территорию агрофирмы «Южная» два жителя соседнего дома получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь на месте происшествия. В дальнейшем пострадавшие планируют пройти дополнительное обследование в Рыльской центральной районной больнице.
Удары по Льговскому району
Украина также осуществила атаку беспилотниками по территории Льговского района. Из-за удара пострадал поселок Артаково, где вспыхнули два жилых дома и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек.
Пострадавшие были доставлены в Льговскую центральную районную больницу для проведения медицинского обследования, ситуацию держит на контроле глава района. Информация о состоянии раненых, получивших травмы в Артаково, пока не уточняется.
Позже Хинштейн сообщил, что в результате ночного обстрела в Льговском районе пострадали еще двое несовершеннолетних. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы средней степени тяжести. Сейчас дети находятся под наблюдением медицинских специалистов.
Ранее ВСУ уже наносили массированный удар по Рыльску
Александр Хинштейн утром 23 мая сообщил об атаке по Рыльску. В результате ударов украинских военных по городу были повреждены стеклянные конструкции в двух административных зданиях, а также пострадали окна и кровля в гаражах и складских помещениях. Жертв и пострадавших нет, отметил Хинштейн. В результате обстрела полностью был разрушен один из гаражей, выбиты стекла в двух жилых квартирах и в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы Рыльска. Кроме того, из-за атаки наблюдались временные перебои с электроснабжением.
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