В Молдавии нашли обломки ракеты
В Молдавии были обнаружены обломки ракеты на границе с Украиной. Об этом сообщили в МВД Молдавии.
«Патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе Большого пограничного сектора (река Бричаны) остатки ракеты», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. На этом участке было увеличено число полицейских, силовые ведомства Молдавии ведут наблюдение за воздушным пространством.
Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что в стране не видят угроз нападения со стороны России. Он также отмечал, что Молдавия сталкивается с пропагандой в СМИ.
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