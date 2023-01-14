На границе Украины и Молдавии были обнаружены ракетные обломки. Фото

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В Молдавии нашли обломки ракеты Фото:

В Молдавии были обнаружены обломки ракеты на границе с Украиной. Об этом сообщили в МВД Молдавии.

«Патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе Большого пограничного сектора (река Бричаны) остатки ракеты», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. На этом участке было увеличено число полицейских, силовые ведомства Молдавии ведут наблюдение за воздушным пространством.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что в стране не видят угроз нападения со стороны России. Он также отмечал, что Молдавия сталкивается с пропагандой в СМИ.

Фото:

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В Молдавии были обнаружены обломки ракеты на границе с Украиной. Об этом сообщили в МВД Молдавии. «Патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе Большого пограничного сектора (река Бричаны) остатки ракеты», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. На этом участке было увеличено число полицейских, силовые ведомства Молдавии ведут наблюдение за воздушным пространством. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что в стране не видят угроз нападения со стороны России. Он также отмечал, что Молдавия сталкивается с пропагандой в СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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