На границе Украины и Молдавии были обнаружены ракетные обломки. Фото

14 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Молдавии нашли обломки ракеты Фото: МВД Молдавии В Молдавии были обнаружены обломки ракеты на границе с Украиной. Об этом сообщили в МВД Молдавии. «Патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе Большого пограничного сектора (река Бричаны) остатки ракеты», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. На этом участке было увеличено число полицейских, силовые ведомства Молдавии ведут наблюдение за воздушным пространством. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что в стране не видят угроз нападения со стороны России. Он также отмечал, что Молдавия сталкивается с пропагандой в СМИ. Фото: МВД Молдавии

В Молдавии были обнаружены обломки ракеты на границе с Украиной. Об этом сообщили в МВД Молдавии. «Патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе Большого пограничного сектора (река Бричаны) остатки ракеты», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. На этом участке было увеличено число полицейских, силовые ведомства Молдавии ведут наблюдение за воздушным пространством. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что в стране не видят угроз нападения со стороны России. Он также отмечал, что Молдавия сталкивается с пропагандой в СМИ.