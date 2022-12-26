Спикер парламента Молдавии не увидел угроз «нападения» со стороны России

27 декабря 2022 в 05:23 Размер текста - 17 +

В парламенте Молдавии отрицают угрозу нападения со стороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Угрозы возможного нападения России на Молдавию на данный момент нет. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу. «Мы должны внимательно следить за развитием событий на Украине. На данный момент прямой угрозы „вторжения“ России в Молдавию мы не видим», — заявил Игорь Гросу в эфире телеканала ТВ-8. При этом председатель парламента Молдавии сообщил, что страна сейчас сталкивается с кибератаками и пропагандой из СМИ. Ранее URA.RU передавала слова директора Службы разведки и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, что Россия якобы планирует начать «вторжение» в республику. Он предположил, что перед РФ якобы стоит задача по созданию сухопутного коридора в Приднестровье.

Угрозы возможного нападения России на Молдавию на данный момент нет. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу. «Мы должны внимательно следить за развитием событий на Украине. На данный момент прямой угрозы „вторжения“ России в Молдавию мы не видим», — заявил Игорь Гросу в эфире телеканала ТВ-8. При этом председатель парламента Молдавии сообщил, что страна сейчас сталкивается с кибератаками и пропагандой из СМИ. Ранее URA.RU передавала слова директора Службы разведки и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, что Россия якобы планирует начать «вторжение» в республику. Он предположил, что перед РФ якобы стоит задача по созданию сухопутного коридора в Приднестровье.