Жителей Соликамска терроризирует женщина, которая рисует на заборах соседей кресты. Фото

15 января 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

О том, что женщина снова приходила, можно узнать не только не последам, утверждают горожане Фото: Сергей Русанов © URA.RU О женщине, которая рисует на заборах соседей кресты и бросает цветы у выхода из дома, рассказали жители Соликамска (Пермский край). Слова автора сообщения опубликованы в группе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Бегает по ночам и втыкает в ворота еловый веник, кресты мажет, цветы кладет к выходу из дома. Кто-то может сделать так, чтобы отвязалась раз и навсегда? Реально бесит уже это. Знаю ее лично. И бегает не только к нашему дому со своим дерьмом», — написал анонимный пользователь. В сообщении указано, что горожане написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с целью подтвердить информацию, а также узнать, насколько часто в регионе полицейским поступают подобные обращения. На момент публикации материала ответ не был получен. О том, что прокуратура Лысьвы (Пермский край) проводила проверку по факту того, что пермячка объявила войну соседям, URA.RU писало несколько лет назад. Конфликт получил широкую огласку после публикации информационного агентства. По словам горожан, кресты появляются с завидной регулярностью Фото: VK «Подслушано Соликамск!» Жители Соликамска обратились в полицию из-за поступков женщины Фото: VK «Подслушано Соликамск!»

О женщине, которая рисует на заборах соседей кресты и бросает цветы у выхода из дома, рассказали жители Соликамска (Пермский край). Слова автора сообщения опубликованы в группе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Бегает по ночам и втыкает в ворота еловый веник, кресты мажет, цветы кладет к выходу из дома. Кто-то может сделать так, чтобы отвязалась раз и навсегда? Реально бесит уже это. Знаю ее лично. И бегает не только к нашему дому со своим дерьмом», — написал анонимный пользователь. В сообщении указано, что горожане написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с целью подтвердить информацию, а также узнать, насколько часто в регионе полицейским поступают подобные обращения. На момент публикации материала ответ не был получен. О том, что прокуратура Лысьвы (Пермский край) проводила проверку по факту того, что пермячка объявила войну соседям, URA.RU писало несколько лет назад. Конфликт получил широкую огласку после публикации информационного агентства.