В ХМАО банда разбойников предстанет перед судом

В Сургуте будут судить трех человек, которые избили и ограбили местного жителя в его же квартире. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда.
«Судебное заседание назначено на 13 февраля. Женщина знакомилась с потерпевшим в кафе. Когда они приезжали домой к потерпевшему, в квартиру также заходили двое подозреваемых и совершали ограбление», — сказали в суде.
Всех троих будут судить за разбой, вымогательство, совершенное организованной группой и причинение тяжкого вреда здоровью. Один из подозреваемых ранее имел административное наказание за мелкое хищение. За это им грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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