16 января 2023

В ХМАО банда разбойников предстанет перед судом

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
В Сургуте троих человек будут судить за разбой и побои Фото:

В Сургуте будут судить трех человек, которые избили и ограбили местного жителя в его же квартире. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда.

«Судебное заседание назначено на 13 февраля. Женщина знакомилась с потерпевшим в кафе. Когда они приезжали домой к потерпевшему, в квартиру также заходили двое подозреваемых и совершали ограбление», — сказали в суде.

Всех троих будут судить за разбой, вымогательство, совершенное организованной группой и причинение тяжкого вреда здоровью. Один из подозреваемых ранее имел административное наказание за мелкое хищение. За это им грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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В Сургуте будут судить трех человек, которые избили и ограбили местного жителя в его же квартире. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. «Судебное заседание назначено на 13 февраля. Женщина знакомилась с потерпевшим в кафе. Когда они приезжали домой к потерпевшему, в квартиру также заходили двое подозреваемых и совершали ограбление», — сказали в суде. Всех троих будут судить за разбой, вымогательство, совершенное организованной группой и причинение тяжкого вреда здоровью. Один из подозреваемых ранее имел административное наказание за мелкое хищение. За это им грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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