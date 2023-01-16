В ХМАО банда разбойников предстанет перед судом

17 января 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

В Сургуте троих человек будут судить за разбой и побои Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте будут судить трех человек, которые избили и ограбили местного жителя в его же квартире. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. «Судебное заседание назначено на 13 февраля. Женщина знакомилась с потерпевшим в кафе. Когда они приезжали домой к потерпевшему, в квартиру также заходили двое подозреваемых и совершали ограбление», — сказали в суде. Всех троих будут судить за разбой, вымогательство, совершенное организованной группой и причинение тяжкого вреда здоровью. Один из подозреваемых ранее имел административное наказание за мелкое хищение. За это им грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В Сургуте будут судить трех человек, которые избили и ограбили местного жителя в его же квартире. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. «Судебное заседание назначено на 13 февраля. Женщина знакомилась с потерпевшим в кафе. Когда они приезжали домой к потерпевшему, в квартиру также заходили двое подозреваемых и совершали ограбление», — сказали в суде. Всех троих будут судить за разбой, вымогательство, совершенное организованной группой и причинение тяжкого вреда здоровью. Один из подозреваемых ранее имел административное наказание за мелкое хищение. За это им грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.