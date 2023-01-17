Пермского бизнесмена обвинили в сокрытии от налогов более 19 млн рублей

17 января 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Долги по налогам бизнесмен платить не желал Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае будут судить бизнесмена, который, по версии следствия, не желая платить налоги, скрыл более 19 млн рублей. Как сообщают в СУ СКР по Пермском у краю, деньги своей фирмы он вывел через счета других организаций. «Руководитель ООО, осуществлявшего производство мебели, с мая по декабрь 2021 года, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки в общей сумме более 19 миллионов рублей, путем осуществления расчетов через счета иных организаций», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Уголовное дело было возбуждено по материалам налоговой службы. Бизнесмену вменяют ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов в бюджет, совершенное в особо крупном размере). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что за аналогичные преступления директора ООО «Порт Пермь» Андрея Мальцева оштрафовали на миллион рублей, а руководителя машиностроительного завода в Александровске Гагика Меграбяна на полтора миллиона.

В Пермском крае будут судить бизнесмена, который, по версии следствия, не желая платить налоги, скрыл более 19 млн рублей. Как сообщают в СУ СКР по Пермском у краю, деньги своей фирмы он вывел через счета других организаций. «Руководитель ООО, осуществлявшего производство мебели, с мая по декабрь 2021 года, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки в общей сумме более 19 миллионов рублей, путем осуществления расчетов через счета иных организаций», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Уголовное дело было возбуждено по материалам налоговой службы. Бизнесмену вменяют ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов в бюджет, совершенное в особо крупном размере). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что за аналогичные преступления директора ООО «Порт Пермь» Андрея Мальцева оштрафовали на миллион рублей, а руководителя машиностроительного завода в Александровске Гагика Меграбяна на полтора миллиона.