Политолог: отставка Арестовича обнажила конфликт Зеленского с военными

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
У Зеленского есть конфликт с армией Украины, заявил Павел Данилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уход с поста советника офиса президента Украины Алексея Аристовича раскрыл украинский конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными. Об этом заявил политолог Павел Данилин.

«Пропагандист Арестович, работающий на команду Зеленского, попытался поставить военных на место. Попытка не защитана — Зеленскому приходится Арестовича „сдавать“», — заявил Данилин в разговоре с изданием «Ридус».

Арестович подал в отставку из-за своих слов о причастности ПВО Украины к попаданию ракеты в жилой дом в Днепре. После он публично извинился за свои слова. Арестович также добавил, что версия причастности Украины была сделана поспешно. Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает RT.

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Уход с поста советника офиса президента Украины Алексея Аристовича раскрыл украинский конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными. Об этом заявил политолог Павел Данилин. «Пропагандист Арестович, работающий на команду Зеленского, попытался поставить военных на место. Попытка не защитана — Зеленскому приходится Арестовича „сдавать“», — заявил Данилин в разговоре с изданием «Ридус». Арестович подал в отставку из-за своих слов о причастности ПВО Украины к попаданию ракеты в жилой дом в Днепре. После он публично извинился за свои слова. Арестович также добавил, что версия причастности Украины была сделана поспешно. Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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