Политолог: отставка Арестовича обнажила конфликт Зеленского с военными

Уход с поста советника офиса президента Украины Алексея Аристовича раскрыл украинский конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными. Об этом заявил политолог Павел Данилин.
«Пропагандист Арестович, работающий на команду Зеленского, попытался поставить военных на место. Попытка не защитана — Зеленскому приходится Арестовича „сдавать“», — заявил Данилин в разговоре с изданием «Ридус».
Арестович подал в отставку из-за своих слов о причастности ПВО Украины к попаданию ракеты в жилой дом в Днепре. После он публично извинился за свои слова. Арестович также добавил, что версия причастности Украины была сделана поспешно. Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает RT.
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Уход с поста советника офиса президента Украины Алексея Аристовича раскрыл украинский конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными. Об этом заявил политолог Павел Данилин. «Пропагандист Арестович, работающий на команду Зеленского, попытался поставить военных на место. Попытка не защитана — Зеленскому приходится Арестовича „сдавать“», — заявил Данилин в разговоре с изданием «Ридус». Арестович подал в отставку из-за своих слов о причастности ПВО Украины к попаданию ракеты в жилой дом в Днепре. После он публично извинился за свои слова. Арестович также добавил, что версия причастности Украины была сделана поспешно. Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает RT.