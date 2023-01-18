Politico: Болгария втайне помогала Украине с начала спецоперации

Politico: Болгария поставляла оружие и топливо Украине с марта 2022 года
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Авиамузей. Пермь, снаряды, авиамузей
Для передачи советского вооружения Украине, Болгария использовала посредников, пишет Politico Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Болгария тайно поставляла оружие Украине в первые месяцы после начала спецоперации. Об этом сообщает Politico.

«Болгария вмешалась и использовала посредников для снабжения Киева жизненно важными поставками [советского] оружия. боеприпасов и дизельного топлива в критический момент боевых действий в прошлом году», — отмечают авторы. Также они ссылаются на бывшего премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова. Тот подчеркнул, что из-за пророссийского настроенного населения страны, руководству приходилось публично заявлять о том, что поддержка Украины не планируется.

Ранее жители жители Болгарии рассердились на недовольных условиями жизни украинцев. Они негативно отреагировали на публикации об украинских беженцах, которые жаловались на бытовые трудности.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву с момента начала специальной операции.

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Болгария тайно поставляла оружие Украине в первые месяцы после начала спецоперации. Об этом сообщает Politico. «Болгария вмешалась и использовала посредников для снабжения Киева жизненно важными поставками [советского] оружия. боеприпасов и дизельного топлива в критический момент боевых действий в прошлом году», — отмечают авторы. Также они ссылаются на бывшего премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова. Тот подчеркнул, что из-за пророссийского настроенного населения страны, руководству приходилось публично заявлять о том, что поддержка Украины не планируется. Ранее жители жители Болгарии рассердились на недовольных условиями жизни украинцев. Они негативно отреагировали на публикации об украинских беженцах, которые жаловались на бытовые трудности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву с момента начала специальной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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