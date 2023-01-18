Politico: Болгария втайне помогала Украине с начала спецоперации

Болгария тайно поставляла оружие Украине в первые месяцы после начала спецоперации. Об этом сообщает Politico.
«Болгария вмешалась и использовала посредников для снабжения Киева жизненно важными поставками [советского] оружия. боеприпасов и дизельного топлива в критический момент боевых действий в прошлом году», — отмечают авторы. Также они ссылаются на бывшего премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова. Тот подчеркнул, что из-за пророссийского настроенного населения страны, руководству приходилось публично заявлять о том, что поддержка Украины не планируется.
Ранее жители жители Болгарии рассердились на недовольных условиями жизни украинцев. Они негативно отреагировали на публикации об украинских беженцах, которые жаловались на бытовые трудности.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву с момента начала специальной операции.
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Болгария тайно поставляла оружие Украине в первые месяцы после начала спецоперации. Об этом сообщает Politico. «Болгария вмешалась и использовала посредников для снабжения Киева жизненно важными поставками [советского] оружия. боеприпасов и дизельного топлива в критический момент боевых действий в прошлом году», — отмечают авторы. Также они ссылаются на бывшего премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова. Тот подчеркнул, что из-за пророссийского настроенного населения страны, руководству приходилось публично заявлять о том, что поддержка Украины не планируется. Ранее жители жители Болгарии рассердились на недовольных условиями жизни украинцев. Они негативно отреагировали на публикации об украинских беженцах, которые жаловались на бытовые трудности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву с момента начала специальной операции.