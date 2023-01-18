В городе Оса Пермского края жителей напугала рысь, разгуливающая по улицам. Для поимки зверя властям пришлось привлечь охотников, рассказали в мэрии Осы.
«Поступило сообщение о том, что в парке около больницы, а также на улице Монастырская бегает рысь. Привлекли членов „Общества охотников и рыболовов“», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Чиновники утверждают, что рысь поймана, а «жители могут спокойно передвигаться по улицам». Прошлой весной URA.RU рассказывало, что на улицы города Чайковский вышла самка бобра. Специалисты поймали ее и выпустили в естественную среду обитания, сняв весь процесс на видео.
Дикая рысь встревожила жителей Осы
Фото Ксении Бутаковой со страницы мэрии Осы в VK
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В городе Оса Пермского края жителей напугала рысь, разгуливающая по улицам. Для поимки зверя властям пришлось привлечь охотников, рассказали в мэрии Осы. «Поступило сообщение о том, что в парке около больницы, а также на улице Монастырская бегает рысь. Привлекли членов „Общества охотников и рыболовов“», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Чиновники утверждают, что рысь поймана, а «жители могут спокойно передвигаться по улицам». Прошлой весной URA.RU рассказывало, что на улицы города Чайковский вышла самка бобра. Специалисты поймали ее и выпустили в естественную среду обитания, сняв весь процесс на видео.