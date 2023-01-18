Депутатов Нижневартовска собирают на заседание думы ради повышения окладов чиновников мэрии

Администрация Нижневартовска приводит зарплату чиновников в соответствие с окружным стандартом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатов думы Нижневартовска собирают 20 января на внеочередное заседание ради обсуждения вопроса о повышении окладной части чиновников городской администрации. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Нижневартовска.

«Администрация города приводит зарплату чиновников в соответствие с окружным стандартом. Там с января произошли изменения в системе начисления зарплаты госслужащих. Теперь большая часть денежного довольствия переведена в оклад, а премиальная часть сокращена. По логике авторов реформы считается, что это даст более прогнозируемый и стабильный размер зарплаты для работников мэрии», — сообщил инсайдер.

Источник URA.RU в самой мэрии Нижневартовска рассказал, что чиновники относятся к этой идее пока не слишком однозначно. «По прошлому опыту, когда перераспределяли ежемесячную премию в квартальную и в оклад, по итогам года кто-то не досчитался нескольких десятков тысяч рублей дохода при подаче декларации», — отметил инсайдер.

В пресс-службе думы Нижневартовска подтвердили факт проведения внеочередного заседания. Однако, подробности пообещали уточнить и ответить позже, сославшись на то, что пояснительные документы из департамента финансов еще не готовы. В пресс-службу мэрии был направлен официальный запрос, ответ на который на момент публикации новости URA.RU не получило.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова установила порядок выплат надбавок и премий для чиновников окружного правительства, который начнет действовать с 2023 года. Надбавки варьируются от 1,5 до 16 окладов.