В ХМАО мэрия начала проверку после скандала с мертвыми душами

18 января 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Мэрия Нефтеюганска проверяют руководство ЦНК после жалоб сотрудников Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Нефтеюганске сотрудники Центра национальных культур — бюджетного учреждения, подконтрольного мэрии, — опубликовали жалобу на нарушения трудовых прав и незаконно принятую на работу сотрудницу. Пост появился в сообществе «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «Вконтакте». В администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что начали проверку нарушений, указанных в публикации. «Доводы, изложенные в жалобе [сотрудников ЦНК на нарушение трудового законодательства и незаконное трудоустройство сотрудника центра], будут проверены. При подтверждении нарушений трудового законодательства будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав сотрудников учреждения», — сообщили в мэрии. Работники ЦНК обвинили руководство в превышении должностных полномочий. «Нам известно, что директор принимала свою помощницу по депутатской деятельности. Человек ни дня не работал в течении двух месяцев и получал зарплату. Кроме того, директор индивидуально решает, кому и в каком размере платить премию по итогам года (не хватало денег на стимулирующие выплаты сотрудникам, а оказалось, что есть экономия). Заседания комиссии по стимулирующим выплатам не было. Протокола заседания нет. Приказа о размере премии тоже нет. Мы считаем, что это превышение должностных полномочий», — пишут работники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нефтеюганске сотрудники Центра национальных культур — бюджетного учреждения, подконтрольного мэрии, — опубликовали жалобу на нарушения трудовых прав и незаконно принятую на работу сотрудницу. Пост появился в сообществе «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «Вконтакте». В администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что начали проверку нарушений, указанных в публикации. «Доводы, изложенные в жалобе [сотрудников ЦНК на нарушение трудового законодательства и незаконное трудоустройство сотрудника центра], будут проверены. При подтверждении нарушений трудового законодательства будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав сотрудников учреждения», — сообщили в мэрии. Работники ЦНК обвинили руководство в превышении должностных полномочий. «Нам известно, что директор принимала свою помощницу по депутатской деятельности. Человек ни дня не работал в течении двух месяцев и получал зарплату. Кроме того, директор индивидуально решает, кому и в каком размере платить премию по итогам года (не хватало денег на стимулирующие выплаты сотрудникам, а оказалось, что есть экономия). Заседания комиссии по стимулирующим выплатам не было. Протокола заседания нет. Приказа о размере премии тоже нет. Мы считаем, что это превышение должностных полномочий», — пишут работники.