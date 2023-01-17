17 января 2023

В ХМАО мэрия начала проверку после скандала с мертвыми душами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Нефтеюганск, администрация нефтеюганска
Мэрия Нефтеюганска проверяют руководство ЦНК после жалоб сотрудников Фото:

В Нефтеюганске сотрудники Центра национальных культур — бюджетного учреждения, подконтрольного мэрии, — опубликовали жалобу на нарушения трудовых прав и незаконно принятую на работу сотрудницу. Пост появился в сообществе «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «Вконтакте». В администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что начали проверку нарушений, указанных в публикации.

«Доводы, изложенные в жалобе [сотрудников ЦНК на нарушение трудового законодательства и незаконное трудоустройство сотрудника центра], будут проверены. При подтверждении нарушений трудового законодательства будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав сотрудников учреждения», — сообщили в мэрии.

Работники ЦНК обвинили руководство в превышении должностных полномочий. «Нам известно, что директор принимала свою помощницу по депутатской деятельности. Человек ни дня не работал в течении двух месяцев и получал зарплату. Кроме того, директор индивидуально решает, кому и в каком размере платить премию по итогам года (не хватало денег на стимулирующие выплаты сотрудникам, а оказалось, что есть экономия). Заседания комиссии по стимулирующим выплатам не было. Протокола заседания нет. Приказа о размере премии тоже нет. Мы считаем, что это превышение должностных полномочий», — пишут работники.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нефтеюганске сотрудники Центра национальных культур — бюджетного учреждения, подконтрольного мэрии, — опубликовали жалобу на нарушения трудовых прав и незаконно принятую на работу сотрудницу. Пост появился в сообществе «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «Вконтакте». В администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что начали проверку нарушений, указанных в публикации. «Доводы, изложенные в жалобе [сотрудников ЦНК на нарушение трудового законодательства и незаконное трудоустройство сотрудника центра], будут проверены. При подтверждении нарушений трудового законодательства будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав сотрудников учреждения», — сообщили в мэрии. Работники ЦНК обвинили руководство в превышении должностных полномочий. «Нам известно, что директор принимала свою помощницу по депутатской деятельности. Человек ни дня не работал в течении двух месяцев и получал зарплату. Кроме того, директор индивидуально решает, кому и в каком размере платить премию по итогам года (не хватало денег на стимулирующие выплаты сотрудникам, а оказалось, что есть экономия). Заседания комиссии по стимулирующим выплатам не было. Протокола заседания нет. Приказа о размере премии тоже нет. Мы считаем, что это превышение должностных полномочий», — пишут работники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...