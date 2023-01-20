Глава департамента ЯНАО приехал с проверкой на проблемный зимник. Фото

21 января 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Сегодня идет активная расчистка зимника Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских вместе с главой Шурышкарского района Олегом Поповым проехали по зимней трассе, на состояние которой жаловались водители. Об этом сообщает мэр на своей странице в telegram-канале. «Сегодня проехали по трассе от Лабытнанги до Горок вместе с директором окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денисом Ивановичем Напольских. Вопрос о качестве зимника находится у нас на контроле. Спорить не буду, поводы для недовольства у водителей и пассажиров есть. Обсудили различные варианты разрешения сложившейся ситуации», — говорится в сообщении. Олег Попов отметил, что, несмотря на погодные условия, состояние дороги должно быть удовлетворительным. На данный момент активно идет расчистка, работает семь единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что в выходные дни на территориях ЯНАО прогнозируют резкие перепады температуры и снежную погоду. Синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с. Олег Попов рассказал главе департамента Денису Напольских о состоянии зимника telegram-канал Олега Попова

Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских вместе с главой Шурышкарского района Олегом Поповым проехали по зимней трассе, на состояние которой жаловались водители. Об этом сообщает мэр на своей странице в telegram-канале. «Сегодня проехали по трассе от Лабытнанги до Горок вместе с директором окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денисом Ивановичем Напольских. Вопрос о качестве зимника находится у нас на контроле. Спорить не буду, поводы для недовольства у водителей и пассажиров есть. Обсудили различные варианты разрешения сложившейся ситуации», — говорится в сообщении. Олег Попов отметил, что, несмотря на погодные условия, состояние дороги должно быть удовлетворительным. На данный момент активно идет расчистка, работает семь единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что в выходные дни на территориях ЯНАО прогнозируют резкие перепады температуры и снежную погоду. Синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с.