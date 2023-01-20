20 января 2023
19 января 2023

Глава департамента ЯНАО приехал с проверкой на проблемный зимник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, автозимник, река горная, указатель
Сегодня идет активная расчистка зимника Фото:

Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских вместе с главой Шурышкарского района Олегом Поповым проехали по зимней трассе, на состояние которой жаловались водители. Об этом сообщает мэр на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня проехали по трассе от Лабытнанги до Горок вместе с директором окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денисом Ивановичем Напольских. Вопрос о качестве зимника находится у нас на контроле. Спорить не буду, поводы для недовольства у водителей и пассажиров есть. Обсудили различные варианты разрешения сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Олег Попов отметил, что, несмотря на погодные условия, состояние дороги должно быть удовлетворительным. На данный момент активно идет расчистка, работает семь единиц техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в выходные дни на территориях ЯНАО прогнозируют резкие перепады температуры и снежную погоду. Синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с.

Олег Попов рассказал главе департамента Денису Напольских о состоянии зимника

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Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских вместе с главой Шурышкарского района Олегом Поповым проехали по зимней трассе, на состояние которой жаловались водители. Об этом сообщает мэр на своей странице в telegram-канале. «Сегодня проехали по трассе от Лабытнанги до Горок вместе с директором окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денисом Ивановичем Напольских. Вопрос о качестве зимника находится у нас на контроле. Спорить не буду, поводы для недовольства у водителей и пассажиров есть. Обсудили различные варианты разрешения сложившейся ситуации», — говорится в сообщении. Олег Попов отметил, что, несмотря на погодные условия, состояние дороги должно быть удовлетворительным. На данный момент активно идет расчистка, работает семь единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что в выходные дни на территориях ЯНАО прогнозируют резкие перепады температуры и снежную погоду. Синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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