В Белгороде увеличилось число пострадавших при обрушении дома

Число пострадавших от обрушения подъезда дома в Белгороде увеличилось до 20
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
В Белгороде после обрушения здания в результате украинского обстрела число пострадавших увеличилось до 20 человек. Об этом рассказали в оперативных службах.
«Число пострадавших возросло до 20», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Обрушение подъезда жилого дома произошло после обстрела ВСУ.
После обрушения подъезда рухнула крыша дома. По предварительным данным, причиной обвала стало попадание снаряда, и под завалами предположительно находятся не менее 15 человек. Больше деталей об этом происшествии можно найти в материале URA.RU.
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