В Белгороде увеличилось число пострадавших при обрушении дома

Число пострадавших от обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20 человек
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Число пострадавших от обрушения подъезда дома в Белгороде увеличилось до 20 Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде после обрушения здания в результате украинского обстрела число пострадавших увеличилось до 20 человек. Об этом рассказали в оперативных службах.

«Число пострадавших возросло до 20», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Обрушение подъезда жилого дома произошло после обстрела ВСУ.

После обрушения подъезда рухнула крыша дома. По предварительным данным, причиной обвала стало попадание снаряда, и под завалами предположительно находятся не менее 15 человек. Больше деталей об этом происшествии можно найти в материале URA.RU.

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В Белгороде после обрушения здания в результате украинского обстрела число пострадавших увеличилось до 20 человек. Об этом рассказали в оперативных службах. «Число пострадавших возросло до 20», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Обрушение подъезда жилого дома произошло после обстрела ВСУ. После обрушения подъезда рухнула крыша дома. По предварительным данным, причиной обвала стало попадание снаряда, и под завалами предположительно находятся не менее 15 человек. Больше деталей об этом происшествии можно найти в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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