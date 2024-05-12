В Белгороде увеличилось число пострадавших при обрушении дома

Число пострадавших от обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20 человек

12 мая 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Число пострадавших от обрушения подъезда дома в Белгороде увеличилось до 20 Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома В Белгороде после обрушения здания в результате украинского обстрела число пострадавших увеличилось до 20 человек. Об этом рассказали в оперативных службах. «Число пострадавших возросло до 20», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Обрушение подъезда жилого дома произошло после обстрела ВСУ. После обрушения подъезда рухнула крыша дома. По предварительным данным, причиной обвала стало попадание снаряда, и под завалами предположительно находятся не менее 15 человек. Больше деталей об этом происшествии можно найти в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде после обрушения здания в результате украинского обстрела число пострадавших увеличилось до 20 человек. Об этом рассказали в оперативных службах. «Число пострадавших возросло до 20», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Обрушение подъезда жилого дома произошло после обстрела ВСУ. После обрушения подъезда рухнула крыша дома. По предварительным данным, причиной обвала стало попадание снаряда, и под завалами предположительно находятся не менее 15 человек. Больше деталей об этом происшествии можно найти в материале URA.RU.