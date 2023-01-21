Экс-депутат Рады заявил, что Украина готовит наступление на Польшу, Германию и Прибалтику

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Илья Кива заявил, что вскоре Украина займется возрождением великой империи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия в ближайшее время начнет зачистку от нацизма в Польше, Германии и прибалтийских республиках. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Он считает, что так начнется «возрождение великой империи».

«Я знаю, уже скоро, мы — украинцы — единой армией вместе с нашим братьями будем вести наступление на Восточную Европу. Польша, Прибалтика, Германия будут очищены нами от нацизма, греха и порока — сатанизма», — написал Кива. Его цитирует издание argumenti.ru. Такие меры необходимо принять из-за того, что власти этих государств разжигали ненависть между славянскими народами, считает Кива.

Ранее российский политолог Ростислав Ищенко рассказал, что лидеры Польши, Литвы и Украины, наоборот, готовят заговор против России. По его мнению, Польша направит свои войска на территорию Украины, потому что украинская армия несет колоссальные потери и ей необходимо подкрепление. Но чтобы избежать масштабного ущерба для своей армии, польский президент Анджей Дуда пригрозит блокадой Калининграда со стороны литовских войск.

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Украинская армия в ближайшее время начнет зачистку от нацизма в Польше, Германии и прибалтийских республиках. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Он считает, что так начнется «возрождение великой империи». «Я знаю, уже скоро, мы — украинцы — единой армией вместе с нашим братьями будем вести наступление на Восточную Европу. Польша, Прибалтика, Германия будут очищены нами от нацизма, греха и порока — сатанизма», — написал Кива. Его цитирует издание argumenti.ru. Такие меры необходимо принять из-за того, что власти этих государств разжигали ненависть между славянскими народами, считает Кива. Ранее российский политолог Ростислав Ищенко рассказал, что лидеры Польши, Литвы и Украины, наоборот, готовят заговор против России. По его мнению, Польша направит свои войска на территорию Украины, потому что украинская армия несет колоссальные потери и ей необходимо подкрепление. Но чтобы избежать масштабного ущерба для своей армии, польский президент Анджей Дуда пригрозит блокадой Калининграда со стороны литовских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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