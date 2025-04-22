Украинский БПЛА ранил женщину в Белгородской области: атаки дронов ВСУ на 22 апреля

В ночь с 21 по 22 апреля российские системы ПВО сбили над тремя регионами 10 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего ударов было направлено на Крым — там было уничтожено пять дронов. В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали несколько человек. Подробнее о последствиях атаки дронов ВСУ — в материале URA.RU.
Белгородская область
По данным оборонного ведомства, над Белгородской областью было сбито три украинских беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что от удара FPV-дрона на трассе Томаровка — Красная Яруга мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги и был доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. В селе Никольское атака дрона повредила двери легкового автомобиля, а в хуторе Леоновка под удар попал движущийся автомобиль, который также получил повреждения.
В Казинке был поврежден электрический провод, в результате чего без света остались несколько сел. По словам Гладкова, аварийные службы в данный момент занимаются восстановлением электроснабжения. В селе Кукуевка с дрона были сброшены взрывные устройства, повредившие два частных дома и гараж с автомобилем. В селе Двулучное пострадала кровля частного домовладения. Также хутор Барилов подвергся атаке, в результате чего повреждена кровля дома.
В селе Долгое беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом, в результате чего пострадала женщина с минно-взрывной травмой. Она была доставлена в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, и госпитализация не потребовалась — лечение пройдет амбулаторно.
Крым
Над Крымом системы ПВО сбили пять вражеских БПЛА. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет. По данным мониторинговых каналов, над Черным морем были уничтожены также украинские ракеты «Нептун». В оперштабе заявили, что временно был перекрыт Крымский мост.
Орловская область
В Орловской области было сбито два украинских дрона. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. На местах происшествий проводятся проверки оперативных служб. Глава региона выразил благодарность силам ПВО за надежную защиту региона и подчеркнул, что победа будет за Россией.
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