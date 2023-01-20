В центре Челябинска найден труп женщины

21 января 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Женщина находилась в квартире на восьмом этаже (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на улице Доватора найден труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «20 января в 20:10 у дома №20а по улице Доватора обнаружен труп женщины 1970 года рождения. В качестве основной причины смерти рассматривается суицид», — сообщил URA.RU источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СКР по региону. К моменту публикации ответ на него не поступил. Ранее в Челябинске на улице Мусы Джалиля под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера. Выяснилось, что мужчина недавно переехал сюда с семьей.

В Челябинске на улице Доватора найден труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «20 января в 20:10 у дома №20а по улице Доватора обнаружен труп женщины 1970 года рождения. В качестве основной причины смерти рассматривается суицид», — сообщил URA.RU источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СКР по региону. К моменту публикации ответ на него не поступил. Ранее в Челябинске на улице Мусы Джалиля под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера. Выяснилось, что мужчина недавно переехал сюда с семьей.