20 января 2023

В центре Челябинска найден труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина находилась в квартире на восьмом этаже (фото из архива) Фото:

В Челябинске на улице Доватора найден труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«20 января в 20:10 у дома №20а по улице Доватора обнаружен труп женщины 1970 года рождения. В качестве основной причины смерти рассматривается суицид», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СКР по региону. К моменту публикации ответ на него не поступил.

Ранее в Челябинске на улице Мусы Джалиля под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера. Выяснилось, что мужчина недавно переехал сюда с семьей.

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В Челябинске на улице Доватора найден труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «20 января в 20:10 у дома №20а по улице Доватора обнаружен труп женщины 1970 года рождения. В качестве основной причины смерти рассматривается суицид», — сообщил URA.RU источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СКР по региону. К моменту публикации ответ на него не поступил. Ранее в Челябинске на улице Мусы Джалиля под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера. Выяснилось, что мужчина недавно переехал сюда с семьей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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