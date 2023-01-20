В центре Челябинска найден труп женщины

Женщина находилась в квартире на восьмом этаже (фото из архива)
В Челябинске на улице Доватора найден труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«20 января в 20:10 у дома №20а по улице Доватора обнаружен труп женщины 1970 года рождения. В качестве основной причины смерти рассматривается суицид», — сообщил URA.RU источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СКР по региону. К моменту публикации ответ на него не поступил.
Ранее в Челябинске на улице Мусы Джалиля под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера. Выяснилось, что мужчина недавно переехал сюда с семьей.
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