Однокомнатную квартиру в ХМАО меняют на квартиру в центре Москвы

22 января 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Однокомнатную квартиру в Урае продают за 20 млн или меняют на квартиру в Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU В Урае (ХМАО) продается однокомнатная квартира площадью 39 квадратных метров за 20 миллионов рублей, также продавец указал, что возможен обмен на квартиру в Москве. Предложение размещено на сайте Avito. «В связи с переездом продам однокомнатную квартиру в элитном доме. Возможен обмен на квартиру в Москве — просьба окраину города и Подмосковье не предлагать», — сообщает автор объявления Виталий Анатольевич на платформе Avito. Фото элитной жилплощади не опубликованы, но существует возможность онлайн-показа по видеосвязи. По информации, размещенной на сайте, продавец присутствует на платформе с 2018 года. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске продается квартира, выполненная в стиле русской избы. Для безопасного проживания в окнах установлены бронированные стеклопакеты.

В Урае (ХМАО) продается однокомнатная квартира площадью 39 квадратных метров за 20 миллионов рублей, также продавец указал, что возможен обмен на квартиру в Москве. Предложение размещено на сайте Avito. «В связи с переездом продам однокомнатную квартиру в элитном доме. Возможен обмен на квартиру в Москве — просьба окраину города и Подмосковье не предлагать», — сообщает автор объявления Виталий Анатольевич на платформе Avito. Фото элитной жилплощади не опубликованы, но существует возможность онлайн-показа по видеосвязи. По информации, размещенной на сайте, продавец присутствует на платформе с 2018 года. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске продается квартира, выполненная в стиле русской избы. Для безопасного проживания в окнах установлены бронированные стеклопакеты.