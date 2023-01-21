Однокомнатную квартиру в ХМАО меняют на квартиру в центре Москвы

В Урае (ХМАО) продается однокомнатная квартира площадью 39 квадратных метров за 20 миллионов рублей, также продавец указал, что возможен обмен на квартиру в Москве. Предложение размещено на сайте Avito.
«В связи с переездом продам однокомнатную квартиру в элитном доме. Возможен обмен на квартиру в Москве — просьба окраину города и Подмосковье не предлагать», — сообщает автор объявления Виталий Анатольевич на платформе Avito.
Фото элитной жилплощади не опубликованы, но существует возможность онлайн-показа по видеосвязи. По информации, размещенной на сайте, продавец присутствует на платформе с 2018 года.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске продается квартира, выполненная в стиле русской избы. Для безопасного проживания в окнах установлены бронированные стеклопакеты.
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