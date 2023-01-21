21 января 2023
20 января 2023

Однокомнатную квартиру в ХМАО меняют на квартиру в центре Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клубный дом
Однокомнатную квартиру в Урае продают за 20 млн или меняют на квартиру в Москве Фото:

В Урае (ХМАО) продается однокомнатная квартира площадью 39 квадратных метров за 20 миллионов рублей, также продавец указал, что возможен обмен на квартиру в Москве. Предложение размещено на сайте Avito.

«В связи с переездом продам однокомнатную квартиру в элитном доме. Возможен обмен на квартиру в Москве — просьба окраину города и Подмосковье не предлагать», — сообщает автор объявления Виталий Анатольевич на платформе Avito.

Фото элитной жилплощади не опубликованы, но существует возможность онлайн-показа по видеосвязи. По информации, размещенной на сайте, продавец присутствует на платформе с 2018 года.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске продается квартира, выполненная в стиле русской избы. Для безопасного проживания в окнах установлены бронированные стеклопакеты.

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В Урае (ХМАО) продается однокомнатная квартира площадью 39 квадратных метров за 20 миллионов рублей, также продавец указал, что возможен обмен на квартиру в Москве. Предложение размещено на сайте Avito. «В связи с переездом продам однокомнатную квартиру в элитном доме. Возможен обмен на квартиру в Москве — просьба окраину города и Подмосковье не предлагать», — сообщает автор объявления Виталий Анатольевич на платформе Avito. Фото элитной жилплощади не опубликованы, но существует возможность онлайн-показа по видеосвязи. По информации, размещенной на сайте, продавец присутствует на платформе с 2018 года. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске продается квартира, выполненная в стиле русской избы. Для безопасного проживания в окнах установлены бронированные стеклопакеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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