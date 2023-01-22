22 января 2023
21 января 2023

«Пермэнергосбыт» пожаловался на мусорного подрядчика в УФАС

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в УФАС. Курган, федеральный закон
Антимонопольное ведомство рассмотрит жалобу на документацию аукциона Фото:

ПАО «Пермэнергосбыт» направил жалобу в УФАС на аукцион, который проводил региональный оператор твердых коммунальных отходов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к электросетевой компании.

«Жалоба на аукцион, который проводил регоператор ТКО в электронной форме подана в Пермское УФАС. Заявителя не устраивает как оформлена документация по тендеру,» — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пермского УФАС наличие жалобы подтвердили, сообщив, что ведомство рассматривает ее обоснованность. Согласно конкурсной документации, регоператор ищет компанию, которая будет заниматься изготовлением и рассылкой счетов для жителей Пермского края. Конкурс признан не состоявшимся, поскольку из двух участников ни один не подошел по критериям.

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ПАО «Пермэнергосбыт» направил жалобу в УФАС на аукцион, который проводил региональный оператор твердых коммунальных отходов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к электросетевой компании. «Жалоба на аукцион, который проводил регоператор ТКО в электронной форме подана в Пермское УФАС. Заявителя не устраивает как оформлена документация по тендеру,» — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе Пермского УФАС наличие жалобы подтвердили, сообщив, что ведомство рассматривает ее обоснованность. Согласно конкурсной документации, регоператор ищет компанию, которая будет заниматься изготовлением и рассылкой счетов для жителей Пермского края. Конкурс признан не состоявшимся, поскольку из двух участников ни один не подошел по критериям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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