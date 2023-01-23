23 января 2023

Военный эксперт обесценил слова главы Евросовета о «решающих неделях» в СВО. Видео

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Заявления Шарля Мишеля (на фото) не более, чем «сотрясание воздуха», заявил Виктор Литовкин
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слова главы Евросовета Шарля Мишеля о «решающих неделях» в зоне СВО ничего не значат. В Совете прекрасно понимают, что Киев не сможет одержать победы над Москвой, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это все лицемерные заявления. Они [Евросовет] прекрасно понимают, что Украина не может победить Россию», — сказал Виктор Литовкин Пятому каналу. Он также назвал заявление Мишеля «сотрясанием воздуха». По его словам, в США и Евросоюзе осознают, что в случае вмешательства их войск в конфликт, «РФ может применить ядерное оружие».

Ранее Мишель заявил, что грядущие 2-3 недели станут решающими в конфликте на Украине. Также он добавил, что необходимо усилить помощь Киеву.

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Слова главы Евросовета Шарля Мишеля о «решающих неделях» в зоне СВО ничего не значат. В Совете прекрасно понимают, что Киев не сможет одержать победы над Москвой, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «Это все лицемерные заявления. Они [Евросовет] прекрасно понимают, что Украина не может победить Россию», — сказал Виктор Литовкин Пятому каналу. Он также назвал заявление Мишеля «сотрясанием воздуха». По его словам, в США и Евросоюзе осознают, что в случае вмешательства их войск в конфликт, «РФ может применить ядерное оружие». Ранее Мишель заявил, что грядущие 2-3 недели станут решающими в конфликте на Украине. Также он добавил, что необходимо усилить помощь Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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