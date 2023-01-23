Военный эксперт обесценил слова главы Евросовета о «решающих неделях» в СВО. Видео 23 января 2023 в 23:00 Размер текста - 17 + Заявления Шарля Мишеля (на фото) не более, чем «сотрясание воздуха», заявил Виктор Литовкин NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова главы Евросовета Шарля Мишеля о «решающих неделях» в зоне СВО ничего не значат. В Совете прекрасно понимают, что Киев не сможет одержать победы над Москвой, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «Это все лицемерные заявления. Они [Евросовет] прекрасно понимают, что Украина не может победить Россию», — сказал Виктор Литовкин Пятому каналу. Он также назвал заявление Мишеля «сотрясанием воздуха». По его словам, в США и Евросоюзе осознают, что в случае вмешательства их войск в конфликт, «РФ может применить ядерное оружие». Ранее Мишель заявил, что грядущие 2-3 недели станут решающими в конфликте на Украине. Также он добавил, что необходимо усилить помощь Киеву. Слова главы Евросовета Шарля Мишеля о «решающих неделях» в зоне СВО ничего не значат. В Совете прекрасно понимают, что Киев не сможет одержать победы над Москвой, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «Это все лицемерные заявления. Они [Евросовет] прекрасно понимают, что Украина не может победить Россию», — сказал Виктор Литовкин Пятому каналу. Он также назвал заявление Мишеля «сотрясанием воздуха». По его словам, в США и Евросоюзе осознают, что в случае вмешательства их войск в конфликт, «РФ может применить ядерное оружие». Ранее Мишель заявил, что грядущие 2-3 недели станут решающими в конфликте на Украине. Также он добавил, что необходимо усилить помощь Киеву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям