Слова главы Евросовета Шарля Мишеля о «решающих неделях» в зоне СВО ничего не значат. В Совете прекрасно понимают, что Киев не сможет одержать победы над Москвой, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
«Это все лицемерные заявления. Они [Евросовет] прекрасно понимают, что Украина не может победить Россию», — сказал Виктор Литовкин Пятому каналу. Он также назвал заявление Мишеля «сотрясанием воздуха». По его словам, в США и Евросоюзе осознают, что в случае вмешательства их войск в конфликт, «РФ может применить ядерное оружие».
Ранее Мишель заявил, что грядущие 2-3 недели станут решающими в конфликте на Украине. Также он добавил, что необходимо усилить помощь Киеву.
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Слова главы Евросовета Шарля Мишеля о «решающих неделях» в зоне СВО ничего не значат. В Совете прекрасно понимают, что Киев не сможет одержать победы над Москвой, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «Это все лицемерные заявления. Они [Евросовет] прекрасно понимают, что Украина не может победить Россию», — сказал Виктор Литовкин Пятому каналу. Он также назвал заявление Мишеля «сотрясанием воздуха». По его словам, в США и Евросоюзе осознают, что в случае вмешательства их войск в конфликт, «РФ может применить ядерное оружие». Ранее Мишель заявил, что грядущие 2-3 недели станут решающими в конфликте на Украине. Также он добавил, что необходимо усилить помощь Киеву.