Зам Куйвашева вступился за свердловского мэра, разозлившего Пригожина

Свою позицию Олег Чемезов озвучил мэрам утром 24 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов поддержал главу Камышловского городского округа Алексея Половникова, чья команда попала под критику со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за отказ хоронить с почестями бойца ЧВК Ивана Савкина — бывшего заключенного. Об этом URA.RU рассказали два участника совещания Чемезова с мэрами, прошедшего утром 24 января в формате ВКС.

О том, что камышловские чиновники отказали родственникам Савкина в предоставлении Дома культуры для траурной церемонии, а также в оружейном салюте и военном карауле, СМИ сообщили 20 января. Комментируя это, Пригожин 21 января заявил, что «мэрия Камышловского района таким образом решила проявить свое скотство». Известно, что до отправки в зону спецоперации Савкин отбывал наказание за кражу.

«Решение Камышлова Чемезов поддержал, потому что погибший был с очень неоднозначной репутацией в городе, и люди действительно были возмущены. Но основная установка — каждый случай рассматривать индивидуально», — пересказал один из свидетелей разговора. «Каждая такая история действительно должна рассматриваться отдельно, — подтверждает другой собеседник. — Между тем органы власти и без того взяли оргмоменты на себя — помогают семьям, в том числе и с похоронами». Сам Чемезов от комментариев по теме воздержался.

Это не первое публичное столкновение Пригожина со свердловскими властями. Перед Новым годом он требовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить только что назначенного директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Менеджера обвинили в том, что он, когда работал журналистом Znak.com (издание закрылось в марте 2022-го), якобы распространял фейки про ЧВК «Вагнер». Отстаивая субъектность, Орлов отказался разрывать контракт с Пушкаревым до того, как силовики проведут собственную проверку.