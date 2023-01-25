25 января 2023

Губернатор ХМАО установила правила пользования такси для чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
В ХМАО приняли постановление о поездках на «Гостакси» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова установила правила пользования приложением «Гостакси» для перевозки чиновников. В постановлении, опубликованном, на сайте правительства округа, указано, что в случае выезда в командировку заявку нужно направлять за три рабочих дня.

«Лица, замещающие должности государственной гражданской службы, и работники госучреждений обеспечиваются дежурным автомобильным транспортом на основании заявок. В случае выезда указанных лиц в командировку, в том числе за пределы округа, заявка должна быть направлена не менее чем за три рабочих дня», — указано в постановлении.

При проведении массовых мероприятий за пределами округа заявку на такси тоже необходимо подавать заблаговременно, с указанием количества участников, необходимого транспорта и периода или даты его использования. Постановление вступает в силу 26 января и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Ранее URA.RU писало о внедрении в ХМАО сервиса «Гостакси» для чиновников. Госслужащие активно пользуются приложением с начала года.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова установила правила пользования приложением «Гостакси» для перевозки чиновников. В постановлении, опубликованном, на сайте правительства округа, указано, что в случае выезда в командировку заявку нужно направлять за три рабочих дня. «Лица, замещающие должности государственной гражданской службы, и работники госучреждений обеспечиваются дежурным автомобильным транспортом на основании заявок. В случае выезда указанных лиц в командировку, в том числе за пределы округа, заявка должна быть направлена не менее чем за три рабочих дня», — указано в постановлении. При проведении массовых мероприятий за пределами округа заявку на такси тоже необходимо подавать заблаговременно, с указанием количества участников, необходимого транспорта и периода или даты его использования. Постановление вступает в силу 26 января и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Ранее URA.RU писало о внедрении в ХМАО сервиса «Гостакси» для чиновников. Госслужащие активно пользуются приложением с начала года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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