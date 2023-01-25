Власти ХМАО запустили такси для чиновников

Сервисом пользуются чиновники и сотрудники госучреждений ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа запустило так называемую службу государственного такси. С ее помощью чиновники и работники госучреждений будут передвигаться по рабочим делам на такси вместо служебного транспорта. Об этом URA.RU сообщил руководитель «Дирекции эксплуатации служебных зданий ХМАО» Илья Ким.

«Разработано департаментом информационных технологий мобильное приложение Гостакси. Пока это рабочее название. Принцип работы сопоставим с Яндексом. Там также делается заявка, указывается маршрут и назначается автомобиль. Причем, у нас есть возможность, если заявка попадается на пути следования машины, то она доводится до водителя. Если там микроавтобус и шесть мест сидячих, то есть возможность, чтобы он вез не одного человека, а может забирать при необходимости пассажиров по маршруту», — прокомментировал Ким.

В окружном правительстве считают, что новая система более эффективна, чем наличие служебных автомобилей у каждого департамента и госучреждений. А также позволяет оптимизировать затраты. «Работа ведется. Сбоев нет. Эффективно работает. Я начинал одним из самых первых пользоваться этой службой. Машина у меня не молотит вхолостую. Вижу, что подъезжает — выхожу. Это вопрос максимальной эффективности использования госимущества», — прокомментировал руководитель аппарата правительства ХМАО Анатолий Уткин.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники Ханты-Мансийского автономного округа с 2023 года будут пользоваться системой государственного такси. Это специальная служба вызова бесплатного служебного автотранспорта, которая работает через приложение для телефонов.