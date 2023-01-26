Челябинец стал миллионером, купив 100-рублевый билет лотереи на почте

Житель Челябинской области выиграл миллион рублей, купив лотерейный билет в почтовом отделении. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФПС.
«Билет флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная Лотерея“ житель Саткинского района купил в почтовом отделении Бакала. О выигрыше в 1 млн рублей узнал он 1 января, по итогам розыгрыша новогоднего тиража на Первом канале», — рассказали в пресс-службе.
Там также добавили, что в октябре 2022 года такой же выигрыш выпал жителю Верхнего Уфалея. Он приобрел билет той же лотереи на почте в Верхнем Уфалее. Всего в первом новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» миллионерами стали 270 участников. В целом за тираж выигрышными оказались около 4 млн билетов, а общая сумма выигрышей участников составила более 868 млн рублей.
В середине января другой южноуралец выиграл почти 6 млн рублей в лотерею «Все или ничего» компании «Столото». Еще один житель области стал миллионером по итогам розыгрыша «Новогоднего миллиарда».
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