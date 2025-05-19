Дизайнер Ахмадуллина станет хедлайнером Парижской недели моды в Челябинской области

Бренд Alena Akhmadullina завершит Парижскую неделю моды в Челябинской области

20 мая 2025 в 10:26 Размер текста - 17 +

Модное событие состоится в селе Париж в конце мая Фото: Илья Московец © URA.RU Российская дизайнер Алена Ахмадуллина станет хедлайнером Парижской недели моды, которая пройдет 31 мая в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Показ весенне-летней коллекции 2025 года от бренда Alena Akhmadullina станет завершающим аккордом модного события, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Село Париж за последние несколько лет стало центром событийного туризма — в начале лета сюда приезжают поклонники здорового образа жизни, а теперь и fashion-сообщество. Я рада, что наше модное событие, идея проведения которого принадлежит Ирине Текслер, стало новой яркой традицией теперь уже на Урале — так как география показа расширилась», — заявила Ирина Чиркова, замдиректора по развитию креативных индустрий агентства международного сотрудничества. Гостем события станет fashion-блогер и стилист популярных телепроектов, включая «Модный приговор» и «Пацанки» — Алексей Сухарев. Наряду с показом Ахмадуллиной свои коллекции представят семь брендов и дизайнеров из Челябинской области, включая Софию Енидунаеву, Галину Синицыну, Марусю Боярову, Татьяну Котову, 2SIDES и ЭТНОfresh. Студенты МИДиС продемонстрируют образы, вдохновленные тематикой Аркаима. Кроме того, в рамках Недели моды пройдет конкурс молодых дизайнеров «Модный цех» и лекция стилиста Ольги Тепляковой — 27 и 29 мая соответственно. Стоимость билета — 500 рублей. Парижская неделя моды 2024 года в Челябинской области прошла в рамках «Парижского полумарафона», где свои коллекции представили более пяти местных брендов. В 2025 году «Парижский полумарафон» пройдет 31 мая и 1 июня, а неделя моды станет частью программы первого дня, включающей северную ходьбу, велозаезды, забеги и ночной забег «Огни Уральского Парижа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская дизайнер Алена Ахмадуллина станет хедлайнером Парижской недели моды, которая пройдет 31 мая в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Показ весенне-летней коллекции 2025 года от бренда Alena Akhmadullina станет завершающим аккордом модного события, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Село Париж за последние несколько лет стало центром событийного туризма — в начале лета сюда приезжают поклонники здорового образа жизни, а теперь и fashion-сообщество. Я рада, что наше модное событие, идея проведения которого принадлежит Ирине Текслер, стало новой яркой традицией теперь уже на Урале — так как география показа расширилась», — заявила Ирина Чиркова, замдиректора по развитию креативных индустрий агентства международного сотрудничества. Гостем события станет fashion-блогер и стилист популярных телепроектов, включая «Модный приговор» и «Пацанки» — Алексей Сухарев. Наряду с показом Ахмадуллиной свои коллекции представят семь брендов и дизайнеров из Челябинской области, включая Софию Енидунаеву, Галину Синицыну, Марусю Боярову, Татьяну Котову, 2SIDES и ЭТНОfresh. Студенты МИДиС продемонстрируют образы, вдохновленные тематикой Аркаима. Кроме того, в рамках Недели моды пройдет конкурс молодых дизайнеров «Модный цех» и лекция стилиста Ольги Тепляковой — 27 и 29 мая соответственно. Стоимость билета — 500 рублей. Парижская неделя моды 2024 года в Челябинской области прошла в рамках «Парижского полумарафона», где свои коллекции представили более пяти местных брендов. В 2025 году «Парижский полумарафон» пройдет 31 мая и 1 июня, а неделя моды станет частью программы первого дня, включающей северную ходьбу, велозаезды, забеги и ночной забег «Огни Уральского Парижа».