Мигранты забросали исками челябинскую полицию

Мигранты буквально забросали ГУ МВД по Челябинской области исками. Через суды иностранцы пытаются оспорить то или иное решение ведомства.
Согласно базам районных и городских судов области, некоторые из мигрантов оспаривают запрет на въезд в РФ, другие спорят из-за аннулирования рабочего патента, третьи — по другим вопросам. При этом некоторые из исков были возращены заявителям, по части из них, что были зарегистрированы, иностранцы получили отказы. То есть решение полиции было верным. По некоторым искам решения еще не приняты.
Мигранты, не согласившись с решением судов об отказе в удовлетворении иска, обращаются в апелляцию, которая в некоторых случаях полностью меняет решение суда первой инстанции. В этом случае ГУ МВД по региону идет в кассацию.
Между тем, челябинская полиция продолжает выявлять нарушения в сфере миграции. На территории региона начался очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».
«В текущем году в сфере миграции задокументировано уже 568 преступлений. Пресечено почти 5 тысяч административных правонарушений. Принято 342 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 252 — в принудительном порядке. Депортировано 24 иностранца, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений. Закрыт въезд в Российскую Федерацию 878 мигрантам», — сообщили в пресс-службе областного
В 2025 году мигранты начали активно заезжать в Челябинскую область. Прирост числа приехавших увеличился более чем в два раза по сравнению с 2024 года. Между тем, в Челябинске готовится к открытию адаптационный центр для трудовых мигрантов. Там их должны будут научить, как вести себя в России.
Завоз трудовых мигрантов в Россию объясняют нехваткой рабочих рук в стране. При этом депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что это «искусственно раздутый миф». Сегодня в федеральном парламенте рассматривается несколько предложений по ужесточению миграционной политики.
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