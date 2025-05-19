В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше расцвели ветреницы пермские. Как сообщили в пресс-службе парка, цветок является эндемиком Урала.
«Почти на две недели раньше обычного на Таганае распустилась ветреница пермская. Она не только самая высокогорная из всех своих сородичей, но и эндемик Урала. Это значит, что встретить ее можно на относительно небольшой территории», — заявили сотрудники нацпарка в telegram-канале.
Ветреница пермская занесена в Красные книги Свердловской, Тюменской областей, Пермского края, республик Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов. Срывать эти цветы категорически запрещено. Специалисты нацпарка посоветовали любоваться ветреницей и сохранять память о ней на фотографиях.
В начале апреля ранним цветением отметились другие ветреницы — на Зигальге. Таганайские цветы тогда тоже распустились раньше срока на четыре дня.
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