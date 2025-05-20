В Троицке будут судить врачей-мигрантов, попавшихся на обмане с наркозом

В Троицком горсуде Челябинской области рассмотрят дело в отношении врачей-мигрантов, обвиняемых в мошенничестве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух врачей, обвиняемых по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Троицкий горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что свою вину врачи признали. Они раскаялись в содеянном.
Мигрантов задержали в конце февраля. Один из них, уроженец Палестины, работал в местной больнице анестезиологом. Другой, уроженец Таджикистана, лором. Они придумали план, как обманом получить с одной из мам пациента деньги.
Перед операцией врачи заявили женщине, что ей необходимо заплатить за наркоз. За услугу они потребовали семь тысяч рублей.
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