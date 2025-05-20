В Троицке будут судить врачей-мигрантов, попавшихся на обмане с наркозом

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачам грозит до шести лет лишения свободы
Врачам грозит до шести лет лишения свободы Фото:

В Троицком горсуде Челябинской области рассмотрят дело в отношении врачей-мигрантов, обвиняемых в мошенничестве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух врачей, обвиняемых по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Троицкий горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что свою вину врачи признали. Они раскаялись в содеянном.

Мигрантов задержали в конце февраля. Один из них, уроженец Палестины, работал в местной больнице анестезиологом. Другой, уроженец Таджикистана, лором. Они придумали план, как обманом получить с одной из мам пациента деньги.

Перед операцией врачи заявили женщине, что ей необходимо заплатить за наркоз. За услугу они потребовали семь тысяч рублей.

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В Троицком горсуде Челябинской области рассмотрят дело в отношении врачей-мигрантов, обвиняемых в мошенничестве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух врачей, обвиняемых по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Троицкий горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что свою вину врачи признали. Они раскаялись в содеянном. Мигрантов задержали в конце февраля. Один из них, уроженец Палестины, работал в местной больнице анестезиологом. Другой, уроженец Таджикистана, лором. Они придумали план, как обманом получить с одной из мам пациента деньги. Перед операцией врачи заявили женщине, что ей необходимо заплатить за наркоз. За услугу они потребовали семь тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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