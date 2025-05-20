Бастрыкин требует доклад о челябинском кафе, где незаконно трудятся мигранты

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о челябинском кафе, в котором незаконно и в условиях антисанитарии работают мигранты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил доложить о ходе и результатах проверки по информации о нарушении миграционного законодательства в Челябинске. В городе функционирует заведение общественного питания, где незаконно трудоустроены мигранты, работники нарушают санитарные нормы и не имеют медицинских книжек», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Владельцы кафе также не смогли предоставить документы, разрешающие торговлю продукцией. В региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) организована процессуальная проверка. Исполняющему обязанности руководителя ведомства Алексею Шавкунову требуется доложить о результатах проверки.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин уже поручал провести проверку на одном из производственных предприятий Челябинска, где выявили случаи незаконного трудоустройства мигрантов и нарушения миграционного законодательства. Тогда сообщалось, что во время рейдов работников заранее предупреждали о возможных проверках. Результаты обеих проверок находятся на контроле у руководства СКР.
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