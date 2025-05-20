Бастрыкин требует доклад о челябинском кафе, где незаконно трудятся мигранты

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Бастрыкин ждет доклад о нарушении миграционного законодательства в Челябинске
Бастрыкин ждет доклад о нарушении миграционного законодательства в Челябинске Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о челябинском кафе, в котором незаконно и в условиях антисанитарии работают мигранты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Председатель СК России поручил доложить о ходе и результатах проверки по информации о нарушении миграционного законодательства в Челябинске. В городе функционирует заведение общественного питания, где незаконно трудоустроены мигранты, работники нарушают санитарные нормы и не имеют медицинских книжек», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Владельцы кафе также не смогли предоставить документы, разрешающие торговлю продукцией. В региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) организована процессуальная проверка. Исполняющему обязанности руководителя ведомства Алексею Шавкунову требуется доложить о результатах проверки. 

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин уже поручал провести проверку на одном из производственных предприятий Челябинска, где выявили случаи незаконного трудоустройства мигрантов и нарушения миграционного законодательства. Тогда сообщалось, что во время рейдов работников заранее предупреждали о возможных проверках. Результаты обеих проверок находятся на контроле у руководства СКР.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о челябинском кафе, в котором незаконно и в условиях антисанитарии работают мигранты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  «Председатель СК России поручил доложить о ходе и результатах проверки по информации о нарушении миграционного законодательства в Челябинске. В городе функционирует заведение общественного питания, где незаконно трудоустроены мигранты, работники нарушают санитарные нормы и не имеют медицинских книжек», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Владельцы кафе также не смогли предоставить документы, разрешающие торговлю продукцией. В региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) организована процессуальная проверка. Исполняющему обязанности руководителя ведомства Алексею Шавкунову требуется доложить о результатах проверки.  Ранее глава СКР Александр Бастрыкин уже поручал провести проверку на одном из производственных предприятий Челябинска, где выявили случаи незаконного трудоустройства мигрантов и нарушения миграционного законодательства. Тогда сообщалось, что во время рейдов работников заранее предупреждали о возможных проверках. Результаты обеих проверок находятся на контроле у руководства СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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