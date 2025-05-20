ММК переходит на отечественную платформу управлениями данными Arenadata Catalog

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в Челябинской области переходит на новую отечественную платформу управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADC). Внедрение системы — шаг к независимости ИТ-систем предприятия, прокомментировал URA.RU Дмитрий Ганаев, начальник офиса управления данными «ММК-Информсервис».
«Мы используем продукты Группы Arenadata для построения корпоративного хранилища данных уже около пяти лет и уверены в их качестве, а также высоком уровне технической поддержки. Это стало одним из нефункциональных факторов при выборе новой платформы. ADC — шаг к независимости и устойчивости наших ИТ-систем», — пояснил Ганаев.
Раньше на предприятии использовали американскую систему Informatica. Завершить миграцию на отечественную платформу для управления корпоративными данными на ММК планируют до конца 2025 года. На первом этапе команда сконцентрируется на развертывании платформы и переносе метаданных. Внедрение ADC усилит прозрачность и доступность информации как для аналитиков, так и для проектных групп, в том числе Центра искусственного интеллекта комбината.
«Мы рады, что решение ММК по переходу на ADC стало результатом взвешенного и глубоко проанализированного выбора. Мы уверены, что внедрение принесет значимый эффект, а наши компетенции в области дата-менеджмента станут надежной опорой для ММК на каждом этапе проекта», — заявил Максим Власюк, директор департамента по работе с промышленным сектором Группы Arenadata.
На ММК технологии роботизации помогают в борьбе за сотрудников, рассказал ранее директор по персоналу Олег Парфилов во время конференции «Роботизация бизнес-процессов-2025». В условиях, когда рынок труда бесповоротно стал рынком работника, важно достичь взаимодействия человека и робота. Но на ММК роботизация проводится не для сокращения сотрудников, а для развития их компетенций.
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