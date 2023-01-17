Челябинец выиграл 5,6 млн рублей в лотерею

18 января 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Счастливчик пока не обратился за выигрышем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинской области выиграл почти 5,6 млн рублей в лотерею «Все или ничего». Об этом сообщили URA.RU 18 января в компании «Столото». «Вчерашний вечер был щедрым на лотерейных миллионеров. В Челябинской области кто-то поставил комбинацию «Все или ничего» на три тиража и выиграл 5 млн 558 тысяч 20 рублей. Еще больше повезло участнику из Иркутской области. Он сделал мультиставку и получил суперприз «Спортлото «5 из 36» — более 8,4 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Столото». Еще один счастливчик, ставший миллионером, появился в Челябинской области по итогам розыгрыша «Новогоднего миллиарда». За пару недель до него челябинец Александр К. выиграл 1,5 млн рублей в моментальной лотерее — эти деньги он намерен потратить на погашение кредитов.

Житель Челябинской области выиграл почти 5,6 млн рублей в лотерею «Все или ничего». Об этом сообщили URA.RU 18 января в компании «Столото». «Вчерашний вечер был щедрым на лотерейных миллионеров. В Челябинской области кто-то поставил комбинацию «Все или ничего» на три тиража и выиграл 5 млн 558 тысяч 20 рублей. Еще больше повезло участнику из Иркутской области. Он сделал мультиставку и получил суперприз «Спортлото «5 из 36» — более 8,4 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Столото». Еще один счастливчик, ставший миллионером, появился в Челябинской области по итогам розыгрыша «Новогоднего миллиарда». За пару недель до него челябинец Александр К. выиграл 1,5 млн рублей в моментальной лотерее — эти деньги он намерен потратить на погашение кредитов.