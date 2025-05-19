Мишустин назначил перевозчика челябинских больных на вертолетах санавиации

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил перевозчика челябинских больных на самолетах санавиации. Как следует из распоряжения, решение будет действовать два года.
«Определить АО „Национальная служба санитарной авиации“ единственным исполнителем закупок авиационных работ в целях оказания медпомощи в России, осуществляемых субъектами РФ. В 2025-2026 годах — для нужды Челябинской области», — прозвучало в документе (имеется в распоряжении URA.RU).
Предельным сроком проведения работ станет 31 декабря 2026 года. Мишустин разрешил привлекать к исполнения контракта субподрядчиков и соисполнителей. При этом сама национальная служба обязана выполнять не менее половины работ.
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