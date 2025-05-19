19 мая 2025

Мишустин назначил перевозчика челябинских больных на вертолетах санавиации

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области больных на вертолетах будет возить перевозчик, назначенный на два года
В Челябинской области больных на вертолетах будет возить перевозчик, назначенный на два года Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил перевозчика челябинских больных на самолетах санавиации. Как следует из распоряжения, решение будет действовать два года.

«Определить АО „Национальная служба санитарной авиации“ единственным исполнителем закупок авиационных работ в целях оказания медпомощи в России, осуществляемых субъектами РФ. В 2025-2026 годах — для нужды Челябинской области», — прозвучало в документе (имеется в распоряжении URA.RU).

Предельным сроком проведения работ станет 31 декабря 2026 года. Мишустин разрешил привлекать к исполнения контракта субподрядчиков и соисполнителей. При этом сама национальная служба обязана выполнять не менее половины работ.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил перевозчика челябинских больных на самолетах санавиации. Как следует из распоряжения, решение будет действовать два года. «Определить АО „Национальная служба санитарной авиации“ единственным исполнителем закупок авиационных работ в целях оказания медпомощи в России, осуществляемых субъектами РФ. В 2025-2026 годах — для нужды Челябинской области», — прозвучало в документе (имеется в распоряжении URA.RU). Предельным сроком проведения работ станет 31 декабря 2026 года. Мишустин разрешил привлекать к исполнения контракта субподрядчиков и соисполнителей. При этом сама национальная служба обязана выполнять не менее половины работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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