19 мая 2025

Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на последний звонок

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики обещают всего 11 градусов тепла
Синоптики обещают всего 11 градусов тепла Фото:

В Челябинске во время проведения последних звонков 23 и 24 мая будет холодная погода, однако сильные дожди и грозы обойдут город стороной. Синоптики уточнили свой прогноз на предстоящие праздничные мероприятия.

"23 мая ожидается лишь небольшой дождь, днем до 16 градусов. К 24 мая похолодает до 11 градусов, но без дождей и гроз", — говорится на сайте "Гисметео".

Синоптики предупреждали о дождях и грозах во время последних звонков в Челябинске. По уточненному прогнозу, грозовая туча уйдет, но погода будет намного прохладнее.

Метеорологи отметили, что в эти дни будет дуть довольно сильный порывистый ветер со скоростью 12-14 метров в секунду. Ночные температуры опустятся до 6-11 градусов.

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В Челябинске во время проведения последних звонков 23 и 24 мая будет холодная погода, однако сильные дожди и грозы обойдут город стороной. Синоптики уточнили свой прогноз на предстоящие праздничные мероприятия. "23 мая ожидается лишь небольшой дождь, днем до 16 градусов. К 24 мая похолодает до 11 градусов, но без дождей и гроз", — говорится на сайте "Гисметео". Синоптики предупреждали о дождях и грозах во время последних звонков в Челябинске. По уточненному прогнозу, грозовая туча уйдет, но погода будет намного прохладнее. Метеорологи отметили, что в эти дни будет дуть довольно сильный порывистый ветер со скоростью 12-14 метров в секунду. Ночные температуры опустятся до 6-11 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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