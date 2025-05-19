Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на последний звонок

В Челябинске во время проведения последних звонков 23 и 24 мая будет холодная погода, однако сильные дожди и грозы обойдут город стороной. Синоптики уточнили свой прогноз на предстоящие праздничные мероприятия.
"23 мая ожидается лишь небольшой дождь, днем до 16 градусов. К 24 мая похолодает до 11 градусов, но без дождей и гроз", — говорится на сайте "Гисметео".
Синоптики предупреждали о дождях и грозах во время последних звонков в Челябинске. По уточненному прогнозу, грозовая туча уйдет, но погода будет намного прохладнее.
Метеорологи отметили, что в эти дни будет дуть довольно сильный порывистый ветер со скоростью 12-14 метров в секунду. Ночные температуры опустятся до 6-11 градусов.
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