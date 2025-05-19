Годовая инфляция в апреле достигла в Челябинской области 10%

В апреле год к году инфляция в Челябинской области превысила 10%. Как следует из данных Челябинскстата, в первом квартале показатели роста цен были ниже.
«Индексы потребительских цен на товары и услуги в Челябинской области. В апреле к соответствующему месяцу предыдущего года — 10,02%», — следует из таблицы Челябинскстата.
Больше всего подорожали услуги и продовольствие. Инфляция по первым составила 13,43%, по вторым — 12,12%. При этом стоимость непродовольственных товаров поднялась на 5,05%. При сравнении за месяц общий показатель инфляции практически не изменился, рост — меньше процента. Но к декабрю увеличение достигло 3,38%.
В апреле изменение цен в сравнении с показателями годовой давности стало самым значительным. В январе и феврале индикатор был 8,83-9,25%, в марте — 9,45%.
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