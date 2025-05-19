19 мая 2025

Годовая инфляция в апреле достигла в Челябинской области 10%

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфляция в апреле достигла максимальной отметки в 2025 году
Инфляция в апреле достигла максимальной отметки в 2025 году Фото:

В апреле год к году инфляция в Челябинской области превысила 10%. Как следует из данных Челябинскстата, в первом квартале показатели роста цен были ниже.

«Индексы потребительских цен на товары и услуги в Челябинской области. В апреле к соответствующему месяцу предыдущего года — 10,02%», — следует из таблицы Челябинскстата.

Больше всего подорожали услуги и продовольствие. Инфляция по первым составила 13,43%, по вторым — 12,12%. При этом стоимость непродовольственных товаров поднялась на 5,05%. При сравнении за месяц общий показатель инфляции практически не изменился, рост — меньше процента. Но к декабрю увеличение достигло 3,38%.

В апреле изменение цен в сравнении с показателями годовой давности стало самым значительным. В январе и феврале индикатор был 8,83-9,25%, в марте — 9,45%.

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В апреле год к году инфляция в Челябинской области превысила 10%. Как следует из данных Челябинскстата, в первом квартале показатели роста цен были ниже. «Индексы потребительских цен на товары и услуги в Челябинской области. В апреле к соответствующему месяцу предыдущего года — 10,02%», — следует из таблицы Челябинскстата. Больше всего подорожали услуги и продовольствие. Инфляция по первым составила 13,43%, по вторым — 12,12%. При этом стоимость непродовольственных товаров поднялась на 5,05%. При сравнении за месяц общий показатель инфляции практически не изменился, рост — меньше процента. Но к декабрю увеличение достигло 3,38%. В апреле изменение цен в сравнении с показателями годовой давности стало самым значительным. В январе и феврале индикатор был 8,83-9,25%, в марте — 9,45%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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