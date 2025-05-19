19 мая 2025

Челябинцы раскупили билеты на концерт лучшего балалаечника мира Архиповского

Челябинцы раскупили билеты на концерт балалаечника Алексея Архиповского
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы услышат как классические, так и современные мелодии
Челябинцы услышат как классические, так и современные мелодии Фото:

В Челябинске проданы практически все билеты на концерт музыканта-виртуоза Алексея Архиповского, который состоится 2 июня. Он сыграет различные композиции на балалайке. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Однако в другой карточке этого же мероприятия еще остались четыре доступных билета. На других электронных сервисах билеты на концерт уже недоступны.

Как сообщается на сайте ГЗК, Архиповский создал собственный стиль игры, сочетающий аутентичные приемы с гитарными и авторскими звуками. В программе концерта — классика, эстрада, рок-н-ролл, а также народные мелодии. Также отмечается, что мастерство музыканта задокументировано в Книге рекордов России, где ему присвоен статус «Лучший балалаечник мира».

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В Челябинске проданы практически все билеты на концерт музыканта-виртуоза Алексея Архиповского, который состоится 2 июня. Он сыграет различные композиции на балалайке. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Однако в другой карточке этого же мероприятия еще остались четыре доступных билета. На других электронных сервисах билеты на концерт уже недоступны. Как сообщается на сайте ГЗК, Архиповский создал собственный стиль игры, сочетающий аутентичные приемы с гитарными и авторскими звуками. В программе концерта — классика, эстрада, рок-н-ролл, а также народные мелодии. Также отмечается, что мастерство музыканта задокументировано в Книге рекордов России, где ему присвоен статус «Лучший балалаечник мира».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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