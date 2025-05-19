Выставленный на продажу 25-процентный пакет акций АО «Инвестиционная компания „Профит“ не нашел покупателя даже после резкого удешевления. Это следует из данных „Торги России“. Ценные бумаги были изъяты у обанкротившегося сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра и ранее принадлежали брату руководителя ММК Виктора Рашникова.
Компания «Профит», владеющая сетью АЗС в южной части области, изначально принадлежала Сергею Рашникову — брату Виктора Рашникова, возглавляющего совет директоров Магнитогорского металлургического комбината. Часть акций компании была реализована Дубровскому-младшему. После кончины Сергея Рашникова его наследники пытались оспорить данную сделку через судебные инстанции, однако все иски были отклонены. Затем отец и сын Дубровские обанкротились.
Совокупная задолженность сына экс-губернатора превышает один миллиард рублей. В ходе процедуры банкротства уже были проданы его личная недвижимость и автомобиль. Первый аукцион по реализации 25% акций АО «ИК „Профит“ состоялся 7 апреля за объявленную стоимость в 201,6 миллиона рублей и завершился безрезультатно. Второй раз на торги ценные бумаги выставили, снизив цену почти на 20 миллионов рублей — но покупателя вновь не нашлось. Представители семьи воздерживаются от контактов с прессой и не дают комментариев по судебным разбирательствам.
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