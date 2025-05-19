19 мая 2025

На популярном челябинском озере продают мини-отель за 23 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница находится в 50 метрах от озера
Гостиница находится в 50 метрах от озера Фото:

На берегу озера Еловое Челябинской области выставлен на продажу мини-отель. За готовый бизнес продавец просит 23 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«Общая площадь гостиницы из 5 номepов составляет 132 квадратных метра. Дом кирпичный. B двух нoмepах свои сaнузлы. Ha oстaльныe три-отдельный санузел, но возможно переустройство в каждом с установкой сантехники. Все коммуникации центральные. Стоимость отеля — 23 млн рублей», — следует из объявления на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что заезд на территорию через автоматические ворота. До озера 50 метров. Имеется пляж, понтон, ротонда, дорожки с освещением.

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На берегу озера Еловое Челябинской области выставлен на продажу мини-отель. За готовый бизнес продавец просит 23 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Общая площадь гостиницы из 5 номepов составляет 132 квадратных метра. Дом кирпичный. B двух нoмepах свои сaнузлы. Ha oстaльныe три-отдельный санузел, но возможно переустройство в каждом с установкой сантехники. Все коммуникации центральные. Стоимость отеля — 23 млн рублей», — следует из объявления на сайте «Авито». Продавец отмечает, что заезд на территорию через автоматические ворота. До озера 50 метров. Имеется пляж, понтон, ротонда, дорожки с освещением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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