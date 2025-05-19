На популярном челябинском озере продают мини-отель за 23 млн рублей

На берегу озера Еловое Челябинской области выставлен на продажу мини-отель. За готовый бизнес продавец просит 23 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.
«Общая площадь гостиницы из 5 номepов составляет 132 квадратных метра. Дом кирпичный. B двух нoмepах свои сaнузлы. Ha oстaльныe три-отдельный санузел, но возможно переустройство в каждом с установкой сантехники. Все коммуникации центральные. Стоимость отеля — 23 млн рублей», — следует из объявления на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что заезд на территорию через автоматические ворота. До озера 50 метров. Имеется пляж, понтон, ротонда, дорожки с освещением.
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