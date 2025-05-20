Депутат Ботов рассказал о главных рисках летнего сезона для челябинцев. Фото

Депутат Ботов: в Челябинске обсудили вопросы безопасности в летний период
© Служба новостей «URA.RU»
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Для челябинцев организовали места отдыха на городских пляжах, уточнил Ботов
Для челябинцев организовали места отдыха на городских пляжах, уточнил Ботов Фото:

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Евгений Ботов акцентировал внимание на вопросах безопасности в летний период, включая подготовку пляжей и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Эти темы были в центре внимания на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, рассказал URA.RU сам депутат.

«Мы (члены комиссии — прим. ред.) рассмотрели комплекс вопросов, направленных на обеспечение безопасности челябинцев в летний период. Особое внимание уделили подготовке муниципальных пляжей к купальному сезону и растущей проблеме ДТП с участием электросамокатов. Важно, чтобы горожане могли безопасно отдыхать на пляжах, а пользователи СИМ — соблюдали правила дорожного движения, особенно когда речь идет о детях», — отметил Ботов.

По информации пресс-службы Челябинской гордумы, на заседании стало известно, что в Челябинске к летнему сезону подготовлено девять муниципальных пляжей. Проведены подсыпка песка, исследование воды и почвы, обработка, ремонт оборудования и очистка дна. На пляжах организованы спасательные посты и видеонаблюдение. В купальный сезон будут функционировать 17 пляжей. В то же время утвержден перечень из 35 мест, запрещенных для купания, включая карьеры Шершневского бора и водоемы в парке имени Гагарина.

Как отметили в Госавтоинспекции, с начала года зафиксировано 30 ДТП с СИМ, в которых пострадал 31 человек, включая 12 детей. Наиболее частыми причинами аварий стали наезды на пешеходов и столкновения с транспортом. ГАИ проводит профилактическую работу, в том числе беседы в школах, а также фиксирует нарушения ПДД.

Заседание состоялось 19 мая
Заседание состоялось 19 мая
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Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Евгений Ботов акцентировал внимание на вопросах безопасности в летний период, включая подготовку пляжей и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Эти темы были в центре внимания на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, рассказал URA.RU сам депутат. «Мы (члены комиссии — прим. ред.) рассмотрели комплекс вопросов, направленных на обеспечение безопасности челябинцев в летний период. Особое внимание уделили подготовке муниципальных пляжей к купальному сезону и растущей проблеме ДТП с участием электросамокатов. Важно, чтобы горожане могли безопасно отдыхать на пляжах, а пользователи СИМ — соблюдали правила дорожного движения, особенно когда речь идет о детях», — отметил Ботов. По информации пресс-службы Челябинской гордумы, на заседании стало известно, что в Челябинске к летнему сезону подготовлено девять муниципальных пляжей. Проведены подсыпка песка, исследование воды и почвы, обработка, ремонт оборудования и очистка дна. На пляжах организованы спасательные посты и видеонаблюдение. В купальный сезон будут функционировать 17 пляжей. В то же время утвержден перечень из 35 мест, запрещенных для купания, включая карьеры Шершневского бора и водоемы в парке имени Гагарина. Как отметили в Госавтоинспекции, с начала года зафиксировано 30 ДТП с СИМ, в которых пострадал 31 человек, включая 12 детей. Наиболее частыми причинами аварий стали наезды на пешеходов и столкновения с транспортом. ГАИ проводит профилактическую работу, в том числе беседы в школах, а также фиксирует нарушения ПДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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