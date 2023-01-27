Семь человек погибли при теракте в Иерусалиме 28 января 2023 в 00:11 Размер текста - 17 + Jerusalem Post: семь погибших и десять пострадавших при теракте в синагоге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Иерусалиме семь человек погибли при нападении террориста в синагоге. Об этом сообщает газета Jerusalem Post. «По меньшей мере семь человек погибли в ходе предполагаемого теракта <…> 10 пострадали», — сообщает издание. Теракт произошел в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Ранее израильская полиция сообщила, что произошла атака на синагогу в Иерусалиме. Ее расценили как теракт, стрелявший нейтрализован, передает RT. В Иерусалиме семь человек погибли при нападении террориста в синагоге. Об этом сообщает газета Jerusalem Post. «По меньшей мере семь человек погибли в ходе предполагаемого теракта <…> 10 пострадали», —сообщает издание. Теракт произошел в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Ранее израильская полиция сообщила, что произошла атака на синагогу в Иерусалиме. Ее расценили как теракт, стрелявший нейтрализован, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям