27 января 2023

Семь человек погибли при теракте в Иерусалиме

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День освобождения Освенцима в екатеринбургской синагоге, свечи, еврей, синагога, ханукия, менора, иудаизм, религия
Jerusalem Post: семь погибших и десять пострадавших при теракте в синагоге Фото:

В Иерусалиме семь человек погибли при нападении террориста в синагоге. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

«По меньшей мере семь человек погибли в ходе предполагаемого теракта <…> 10 пострадали», —сообщает издание. Теракт произошел в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

Ранее израильская полиция сообщила, что произошла атака на синагогу в Иерусалиме. Ее расценили как теракт, стрелявший нейтрализован, передает RT.

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В Иерусалиме семь человек погибли при нападении террориста в синагоге. Об этом сообщает газета Jerusalem Post. «По меньшей мере семь человек погибли в ходе предполагаемого теракта <…> 10 пострадали», —сообщает издание. Теракт произошел в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Ранее израильская полиция сообщила, что произошла атака на синагогу в Иерусалиме. Ее расценили как теракт, стрелявший нейтрализован, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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