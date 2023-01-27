Семь человек погибли при теракте в Иерусалиме

Jerusalem Post: семь погибших и десять пострадавших при теракте в синагоге
В Иерусалиме семь человек погибли при нападении террориста в синагоге. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
«По меньшей мере семь человек погибли в ходе предполагаемого теракта <…> 10 пострадали», —
Ранее израильская полиция сообщила, что произошла атака на синагогу в Иерусалиме. Ее расценили как теракт, стрелявший нейтрализован, передает RT.
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