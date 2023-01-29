29 января 2023
28 января 2023

Крупные свердловские предприятия массово ищут сотрудников

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Свердловские предприятия разместили на 38% больше вакансий Фото:

Количество вакансий от металлургических предприятий в Свердловской области за неделю выросло на 38%. Об этом URA.RU рассказали специалисты рекрутинг-платформы Head Hunter.

«Самую яркую динамику за последнюю неделю января продемонстрировала отрасль „Металлургия, металлообработка“. Количество вакансий, открытых этими компаниями, выросло сразу на 38%. На втором месте — отрасль „Электроника, приборостроение“ (+37%), на третьем — „Химическое производство, удобрения“ (+35%)», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что стратегический оборонный завод в Екатеринбурге массово ищет сотрудников. «НПО автоматики имени Семихатова» за месяц было опубликовано 47 объявлений.

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Количество вакансий от металлургических предприятий в Свердловской области за неделю выросло на 38%. Об этом URA.RU рассказали специалисты рекрутинг-платформы Head Hunter. «Самую яркую динамику за последнюю неделю января продемонстрировала отрасль „Металлургия, металлообработка“. Количество вакансий, открытых этими компаниями, выросло сразу на 38%. На втором месте — отрасль „Электроника, приборостроение“ (+37%), на третьем — „Химическое производство, удобрения“ (+35%)», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что стратегический оборонный завод в Екатеринбурге массово ищет сотрудников. «НПО автоматики имени Семихатова» за месяц было опубликовано 47 объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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