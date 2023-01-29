Крупные свердловские предприятия массово ищут сотрудников

Свердловские предприятия разместили на 38% больше вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Количество вакансий от металлургических предприятий в Свердловской области за неделю выросло на 38%. Об этом URA.RU рассказали специалисты рекрутинг-платформы Head Hunter.

«Самую яркую динамику за последнюю неделю января продемонстрировала отрасль „Металлургия, металлообработка“. Количество вакансий, открытых этими компаниями, выросло сразу на 38%. На втором месте — отрасль „Электроника, приборостроение“ (+37%), на третьем — „Химическое производство, удобрения“ (+35%)», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что стратегический оборонный завод в Екатеринбурге массово ищет сотрудников. «НПО автоматики имени Семихатова» за месяц было опубликовано 47 объявлений.