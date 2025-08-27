Свердловчанин наловил в реке рыбы и утонул

Поход на реку для рыбака закончился трагически
Поход на реку для рыбака закончился трагически

В городе Ирбите (Свердловская область) утонул 49-летний мужчина, который рыбачил в реке Арайка. Его тело подняли на берег спасатели, сообщил URA.RU источник в экстренных службах.

«Мужчина уехал на рыбалку 25 августа, пробыл на реке целый день. Перед отъездом позвонил жене, сказал, что хочет искупаться, и пропал. Когда родные приехали на берег, там лежали приготовленные вещи — велосипед, удочка, улов. Он собирался уже домой, но утонул», — сообщил собеседник агентства. 

Тело рыбака нашли спасатели свердловской службы спасения в среду, 27 августа. Причину его смерти установит экспертиза. 

