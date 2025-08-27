В Верхней Пышме (Свердловская область) стартовал форум, посвященный 15-летию Общественной палаты. Поздравить организацию приехали врио губернатора Денис Паслер, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и топ-чиновники, передает корреспондент URA.RU.
«Прекрасно помню 2010 год, когда создавалась наша Общественная палата. Наш регион был в числе первых субъектов РФ, где появился и начал работу этот социнститут. Это стало настоящим прорывом в упрочнении демократических основ, выстраивании конструктивного диалога между гражданами и властью. Помню, какие надежды мы на нее возлагали, и они себя оправдали. Горжусь земляками, которые проявляют активную гражданскую позицию», — вспомнил Паслер.
От имени депутатов с юбилеем организацию поздравила и Людмила Бабушкина. «За эти 15 лет очень многое сделала Общественная палата, став незаменимым союзным звеном между органами власти и обществом. Это уникальная площадка, где рождается конструктивный диалог, формируются вопросы и предложения, которые потом законодатели думают, как решать. Я считаю, вместе мы находим пути решения. Авторитет палаты в ее людях из разных сфер, добившиеся больших профессиональных успехов», — отметила Бабушкина.
Глава региональной Общественной палаты Александр Левин напомнил о роли организации — она не должна быть подменой ни парламенту, ни правительству. Он уточнил, что ее задача заниматься общественным контролем и выстраивании диалога с гражданами.
Мероприятие также посетили замы губернатора Олег Чемезов (курирует политику) и Татьяна Савинова (глава минздрава), был министр экономики Руслан Садыков, глава Верхней Пышмы Иван Зернов и директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев. Мероприятие посетили представители Общественной палаты в муниципалитетах и другие.
Для участников открыли выставку народных промыслов, запустили мастер-классы. После этого состоялась пленарная сессия, затем на форуме заработали семь секций. На площадках планируется обсудить инновационные подходы в сфере здравоохранения, роль некоммерческих организаций (НКО), социализацию участников СВО, механизмы общественного контроля, вопросы промышленности и экологии. Также работает стенд новинок в сфере образования, где активности модерирует президент УрФУ Виктор Кокшаров.
