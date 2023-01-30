Спецназ Нижнего Тагила задержал пенсионерку, снабжавшую город героином

Силовики поймали пенсионерку после сообщений жителей Нижнего Тагила Владимир Андреев © URA.RU

Бойцы спецназа полиции Нижнего Тагила задержали 66-летнюю пенсионерку, дома у которой нашли 20 граммов героина. Она решила продавать наркотики, чтобы расплатиться за коммунальные услуги, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Необычного наркодилера задержали в Нижнем Тагиле оперативники спецподразделения. Им оказалась 66-летняя местная жительница», – сообщили в ведомстве. Силовики нашли в квартире пенсионерки 20 граммов героина, после того как один из горожан рассказал полицейским о незаконном бизнесе.

Сама пенсионерка призналась, что продавала героин, чтобы погасить долги по кредитам и расплатиться с управляющей компанией за коммунальные услуги. Подозреваемую не стали отправлять в СИЗО, но, если ее вина подтвердится, суд назначит наказание до 20 лет колонии.