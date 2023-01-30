Артисты пермского Театра-Театра станут экскурсоводами

30 января 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Возможно, получится заглянуть и в гримерку к актерам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский академический Театр-Театр организует у себя экскурсии, которые проведут сами актеры. Они не просто покажут, что и где находится в ТТ, но и расскажут массу личных историй, говорят в театре. «В феврале экскурсии по закулисью ТТ для зрителей проведут самые настоящие артисты. Они знают не только каждый его уголок, но и множество интересных и забавных историй из театральной жизни», — сообщает театр в социальных сетях. За час экскурсии посетители увидят пошивочный, гримерный, костюмерный, реквизиторский и бутафорский цеха театра. Кроме того, они побывают в трюме — здесь расположена уникальная нижняя механика сцены ТТ.

Пермский академический Театр-Театр организует у себя экскурсии, которые проведут сами актеры. Они не просто покажут, что и где находится в ТТ, но и расскажут массу личных историй, говорят в театре. «В феврале экскурсии по закулисью ТТ для зрителей проведут самые настоящие артисты. Они знают не только каждый его уголок, но и множество интересных и забавных историй из театральной жизни», — сообщает театр в социальных сетях. За час экскурсии посетители увидят пошивочный, гримерный, костюмерный, реквизиторский и бутафорский цеха театра. Кроме того, они побывают в трюме — здесь расположена уникальная нижняя механика сцены ТТ.