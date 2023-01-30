Артисты пермского Театра-Театра станут экскурсоводами

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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , гримерка, гримерная
Возможно, получится заглянуть и в гримерку к актерам Фото:

Пермский академический Театр-Театр организует у себя экскурсии, которые проведут сами актеры. Они не просто покажут, что и где находится в ТТ, но и расскажут массу личных историй, говорят в театре.

«В феврале экскурсии по закулисью ТТ для зрителей проведут самые настоящие артисты. Они знают не только каждый его уголок, но и множество интересных и забавных историй из театральной жизни», — сообщает театр в социальных сетях.

За час экскурсии посетители увидят пошивочный, гримерный, костюмерный, реквизиторский и бутафорский цеха театра. Кроме того, они побывают в трюме — здесь расположена уникальная нижняя механика сцены ТТ.

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Пермский академический Театр-Театр организует у себя экскурсии, которые проведут сами актеры. Они не просто покажут, что и где находится в ТТ, но и расскажут массу личных историй, говорят в театре. «В феврале экскурсии по закулисью ТТ для зрителей проведут самые настоящие артисты. Они знают не только каждый его уголок, но и множество интересных и забавных историй из театральной жизни», — сообщает театр в социальных сетях. За час экскурсии посетители увидят пошивочный, гримерный, костюмерный, реквизиторский и бутафорский цеха театра. Кроме того, они побывают в трюме — здесь расположена уникальная нижняя механика сцены ТТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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