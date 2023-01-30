Элитный лицей Нижневартовска ужесточил условия набора первоклассников

Будущих первоклассников из 24 квартала прикрепили к другой школе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) лицей имени Пушкина — единственное образовательное учреждение в десяти новых микрорайонах города — стал еще недоступнее для живущих рядом первоклассников, чем в предыдущие годы. На сайте мэрии города опубликовано постановление, согласно которому 24 квартал, один из четырех микрорайонов, которые находились в территориальной принадлежности к лицею в прошлом учебном году, передан строящейся школе.

«Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за территориями города Нижневартовска для организации приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2023 год согласно приложению. <…> Лицей имени Пушкина — квартал 17, квартал 18, квартал 23. Средняя школа №44 — квартал 24, квартал 25, квартал 23, квартал 26, квартал 31а, квартал 32», — указано в документе.

В ответ на запрос журналиста агентства о причинах изменения территориальной принадлежности 24 квартала в пресс-службе мэрии Нижневартовска сообщили, что ими стали новые данные по учету детей, проживающих в этом микрорайоне. «Также за кварталом 24 закреплены общеобразовательные школы 3,11,14,15,19, 34, школы с углубленным изучением отдельных предметов 9, 23, 30, 31, гимназия №1, гимназия №2, лицей №2», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что родители детей из 24 квартала смогут подать заявления в любую из этих школ, а также в строящуюся школу №44 — второе образовательное учреждение в «ипотечной долине». По завершении строительства ребенка переведут в новую школу, которая запланирована к открытию в сентябре. Если один из детей в семье (включая приемные, патронатные и опекаемые семьи — прим. URA.RU) уже учится в лицее, у его сестры или брата будет преимущество при поступлении.

Ранее URA.RU писало о проблемах, с которыми столкнулись жители соседних с лицеем кварталов при зачислении детей в первый класс. В учреждение не попали даже те первоклассники, у которых есть постоянная регистрация в микрорайоне, где он расположен.