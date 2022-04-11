В ХМАО родителям отказывают в зачислении детей в элитный лицей

В Нижневартовске жители жалуются на нехватку мест для первоклассников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители района в Нижневартовске обратились с жалобой к губернатору ХМАО Наталье Комаровой из-за того, что их детей отказались зачислять в лицей имени Пушкина. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города Юлия Вайзер.

«В 17 микрорайоне построили Лицей имени Пушкина, но в него не могут попасть даже дети, которые живут в этом микрорайоне. Всего мест 210, около 170 занимают льготники и первоочередники. На просьбу открыть еще классы, сделать вечернее время, поступает категорически отказ. Ответ один — лицей не резиновый», — рассказала женщина. Обращение с просьбой разобраться было направлено в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой и главы города Дмитрия Кощенко.

Вайзер добавила, что родители рассматривают возможность арендовать частный автобус, который будет доставлять детей, не попавших в лицей, в ближайшую школу. По мнению родителей, муниципальный маршрут доставляет школьников недостаточно близко к образовательному учреждению. «Дети должны ходить в дальнюю школу, которая находится в 1,5 км от дома. Ребенку одному ходить небезопасно. Дороги, машины, удаленность от дома. Также в наших микрорайонах обитают стаи собак, которые несут явную опасность для ребенка», — рассказала Вайзер.

Лицей имени Пушкина, по заверениям городских властей, является крупнейшим лицеем в Нижневартовске и уникальным объектом в УрФО. В департаменте образования Нижневартовска пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил. Оперативно получить комментарий директора учебного заведения Эдмонда Игошина не удалось. В приемной школы сослались на его занятость.

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