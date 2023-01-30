30 января 2023

В Сургуте продается аптека за 1,5 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптеки. Екатеринбург, очередь , аптека, лекарства
Владелец отмечает, что у аптеки есть постоянные клиенты Фото:

В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлена аптека за 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«Продается действующий бизнес — аптека. Товарный остаток на 500 000 руб. Аптека успешно работает на протяжении семи лет, имеет постоянных клиентов», — сообщается в объявлении.

Продавец отмечает, что у бизнеса есть действующая база поставщиков. Помещение находится в долгосрочной аренде с фиксированным минимальными платежами. Аптека оснащена необходимым оборудованием. Владелец бизнеса готов к торгу.

Ранее сообщалось, что в Сургуте власти города временно отказались от планов по продаже центральной аптеки. В заведении продаются уникальные препараты.

Владелец бизнеса готов к разумному торгу

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В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлена аптека за 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующий бизнес — аптека. Товарный остаток на 500 000 руб. Аптека успешно работает на протяжении семи лет, имеет постоянных клиентов», — сообщается в объявлении. Продавец отмечает, что у бизнеса есть действующая база поставщиков. Помещение находится в долгосрочной аренде с фиксированным минимальными платежами. Аптека оснащена необходимым оборудованием. Владелец бизнеса готов к торгу. Ранее сообщалось, что в Сургуте власти города временно отказались от планов по продаже центральной аптеки. В заведении продаются уникальные препараты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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