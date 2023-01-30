В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлена аптека за 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
«Продается действующий бизнес — аптека. Товарный остаток на 500 000 руб. Аптека успешно работает на протяжении семи лет, имеет постоянных клиентов», — сообщается в объявлении.
Продавец отмечает, что у бизнеса есть действующая база поставщиков. Помещение находится в долгосрочной аренде с фиксированным минимальными платежами. Аптека оснащена необходимым оборудованием. Владелец бизнеса готов к торгу.
Ранее сообщалось, что в Сургуте власти города временно отказались от планов по продаже центральной аптеки. В заведении продаются уникальные препараты.
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