В Сургуте продается аптека за 1,5 млн рублей. Скрин

31 января 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Владелец отмечает, что у аптеки есть постоянные клиенты Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлена аптека за 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующий бизнес — аптека. Товарный остаток на 500 000 руб. Аптека успешно работает на протяжении семи лет, имеет постоянных клиентов», — сообщается в объявлении. Продавец отмечает, что у бизнеса есть действующая база поставщиков. Помещение находится в долгосрочной аренде с фиксированным минимальными платежами. Аптека оснащена необходимым оборудованием. Владелец бизнеса готов к торгу. Ранее сообщалось, что в Сургуте власти города временно отказались от планов по продаже центральной аптеки. В заведении продаются уникальные препараты. Владелец бизнеса готов к разумному торгу Скрин: avito.ru

В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлена аптека за 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующий бизнес — аптека. Товарный остаток на 500 000 руб. Аптека успешно работает на протяжении семи лет, имеет постоянных клиентов», — сообщается в объявлении. Продавец отмечает, что у бизнеса есть действующая база поставщиков. Помещение находится в долгосрочной аренде с фиксированным минимальными платежами. Аптека оснащена необходимым оборудованием. Владелец бизнеса готов к торгу. Ранее сообщалось, что в Сургуте власти города временно отказались от планов по продаже центральной аптеки. В заведении продаются уникальные препараты.