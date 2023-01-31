УрФУ планирует открыть филиал за границей

УрФУ заявил о планах открыть филиал на севере Казахстана
© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, в Казахстане начнут готовить инженеров Фото:

Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) планирует открыть филиал учебного заведения в Казахстане и обучать там инженеров. Об этом сообщили представители университета.

«Университет рассматривает открытие представительства, в перспективе — филиала, на севере Казахстана», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале УрФУ. Соответствующими планами ректор Виктор Кокшаров поделился с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным.

Предполагается, что там будут обучать инженеров, которые необходимы в Казахстане. Будущие специалисты смогут работать в Уральской передовой инженерной школе, которая нуждается в специалистах. Конкретных планов о месте и времени открытия филиала не сообщалось.

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Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) планирует открыть филиал учебного заведения в Казахстане и обучать там инженеров. Об этом сообщили представители университета. «Университет рассматривает открытие представительства, в перспективе — филиала, на севере Казахстана», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале УрФУ. Соответствующими планами ректор Виктор Кокшаров поделился с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Предполагается, что там будут обучать инженеров, которые необходимы в Казахстане. Будущие специалисты смогут работать в Уральской передовой инженерной школе, которая нуждается в специалистах. Конкретных планов о месте и времени открытия филиала не сообщалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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