УрФУ планирует открыть филиал за границей

УрФУ заявил о планах открыть филиал на севере Казахстана

31 января 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Предположительно, в Казахстане начнут готовить инженеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) планирует открыть филиал учебного заведения в Казахстане и обучать там инженеров. Об этом сообщили представители университета. «Университет рассматривает открытие представительства, в перспективе — филиала, на севере Казахстана», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале УрФУ. Соответствующими планами ректор Виктор Кокшаров поделился с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Предполагается, что там будут обучать инженеров, которые необходимы в Казахстане. Будущие специалисты смогут работать в Уральской передовой инженерной школе, которая нуждается в специалистах. Конкретных планов о месте и времени открытия филиала не сообщалось.

Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) планирует открыть филиал учебного заведения в Казахстане и обучать там инженеров. Об этом сообщили представители университета. «Университет рассматривает открытие представительства, в перспективе — филиала, на севере Казахстана», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале УрФУ. Соответствующими планами ректор Виктор Кокшаров поделился с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Предполагается, что там будут обучать инженеров, которые необходимы в Казахстане. Будущие специалисты смогут работать в Уральской передовой инженерной школе, которая нуждается в специалистах. Конкретных планов о месте и времени открытия филиала не сообщалось.