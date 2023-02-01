01 февраля 2023

Бывший вице-мэр Нефтеюганска пойдет под суд за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зал суда. Тюмень, герб рф, герб, решетка, за решеткой, зал суда, судебное заседание, суд, герб россии, зал судебного заседания, камера заключения
В прокуратуре утвердят обвинительное заключение и дело уйдет в суд Фото:

Следственный комитет ХМАО направил в прокуратуру округа обвинительное заключение по делу бывшего вице-мэра Нефтеюганска Елены Абрамовой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сейчас закончено расследование и дело отправлено в прокуратуру. В ведомстве должны утвердить обвинительное заключение. После этого, копия отправится Абрамовой и будет назначена дата судебного слушания», — отмечает источник.

В СК РФ по ХМАО был отправлен запрос. Получить ответ до публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая получила взятку в виде ювелирных изделий общей стоимостью более 230 тысяч рублей за общее покровительство и совершение входящих в ее полномочия действий в интересах этого предприятия.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Следственный комитет ХМАО направил в прокуратуру округа обвинительное заключение по делу бывшего вице-мэра Нефтеюганска Елены Абрамовой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сейчас закончено расследование и дело отправлено в прокуратуру. В ведомстве должны утвердить обвинительное заключение. После этого, копия отправится Абрамовой и будет назначена дата судебного слушания», — отмечает источник. В СК РФ по ХМАО был отправлен запрос. Получить ответ до публикации материала не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая получила взятку в виде ювелирных изделий общей стоимостью более 230 тысяч рублей за общее покровительство и совершение входящих в ее полномочия действий в интересах этого предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...