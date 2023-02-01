Бывший вице-мэр Нефтеюганска пойдет под суд за коррупцию

Следственный комитет ХМАО направил в прокуратуру округа обвинительное заключение по делу бывшего вице-мэра Нефтеюганска Елены Абрамовой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Сейчас закончено расследование и дело отправлено в прокуратуру. В ведомстве должны утвердить обвинительное заключение. После этого, копия отправится Абрамовой и будет назначена дата судебного слушания», — отмечает источник.
В СК РФ по ХМАО был отправлен запрос. Получить ответ до публикации материала не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая получила взятку в виде ювелирных изделий общей стоимостью более 230 тысяч рублей за общее покровительство и совершение входящих в ее полномочия действий в интересах этого предприятия.
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